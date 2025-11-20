Cordova adunay 1 ka kaso sa leptospirosis

Nanawagan sa mga lumolupyo sa Lungsod sa Cordova si Mayor Cesar “Didoy” Suan sa Cordova nga niubog sa baha atol sa Bagyong Tino nga nagpakita og sintomas sa leptospirosis nga moadto dayon sa doktor.
Niawhag sa katawhan si Suan sa usa ka public statement niadtong Huwebes, Nobiyembre 20, 2025, nga mobisita dayon sa Cordova Primary Health Care Facility para sa saktong assessment ug pagtambal.
Matod niya ang konsultasyon nagtumong sa pagpugong sa sakit nga gidala sa bakterya nga makita sa ihi sa nataptan nga mga hayop ug mahimong matakod sa tawo pinaagi sa kontak sa hugaw nga tubig o yuta.
Ang maong pahimangno subay sa labing unang gikatahong kaso sa leptospirosis sa lungsod nga naglambigit sa usa ka 59-anyos nga drayber sa E-trike nga nagpuyo sa Sityo Poso, Barangay Poblacion, Cordova.
Ang pasyente giila nga si Dominador Apa-ap, gi-admit niadtong Miyerkules, Nobiyembre 19, ug gipaubos sa pagtambal sa intensive care unit sa VisayasMed Hospital sa Cebu City.
Ang anak ni Apa-ap ngta si John Martin niingon nga nagkinahanglan ang pasyente og dinalian nga dialysis aron masuportahan ang iyang kidney.
Ang pamilya modawat og tabang ug donasyon pinaagi sa mosunod nga mga channel ubos sa ngalan ni John Martin Apa-ap: PayMaya: 0961-485-0202 ug China Bank: 106202018443.
Ang Cebu Provincial Health Office nitaho nga ang ihap sa nakompirmang kaso sa leptospirosis sa Probinsiya sa Sugbo nisaka ngadto sa 23 gikan sa Nobiyembre 1 ug 14. / ANV / DPC