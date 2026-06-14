Cordova mokolekta og bag-ong environmental, terminal fees sa Roro Port

Pabayron na karon ang mga sumasakay nga mogamit sa Cordova-Roro Port Terminal padulong sa Getafe, Bohol og bag-ong environmental ug terminal fees ubos sa giaprubahan nga Municipal Ordinance, nga nagtumong sa pagpaayo sa mga pasilidad sa dunggoanan ug pagpundo sa mga programa alang sa pagpanalipod sa kalikupan.
Ubos sa Ordinance No. 2026-031, nga hiniusang giaprubahan sa Sangguniang Bayan niadtong Mayo 25, 2026, ang mga opisyal nipatuman og Environmental User’s Fee nga P20, gikan sa kaniadto nga P15, alang sa tanang tiggamit sa pantalan aron makatabang sa pagpundo sa coastal resource management, waste management, sanitation, ug uban pang environmental initiatives.
Gipatuman usab ang passenger terminal fee nga P15 alang sa mga regular nga biyahedor ug P10 alang sa mga estudyante, senior citizen, ug mga persons with disabilities. Ang mga regular nga biyahedor nakasinati og usbaw nga P5 sa maong bayranan.
Ang mga motor mobayad na og P25, samtang ang mga tricycle kay P50. Ang mga pribadong sakyanan ug van pabayron og terminal fee nga P100, samtang ang mga light truck ug public utility jeepneys (PUJ) kay P150. Ang mga heavy truck ug bus gikinahanglan nga mobayad og P200.
Sumala sa Municipal Public Information Office, ang mga bag-ong rate alang sa passenger terminal fee, vehicle terminal fee, ug Environmental User’s Fee gipatuman na’g sugod niadtong Biyernes, Hunyo 19. / DPC