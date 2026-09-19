Cordova motukod og Health center

Aron mapalapdan ang health services sa mga Sugboanon buksan ang bag-ong infirmary sa Lungsod sa Cordova sa ikaduhang quarter sa 2027.
Kini maoy gipahibawo sa kagamhanan diin gisugdan na ang pag inspection sa lugar pinangulohan ni Cordova Mayor Cesar Suan, Konsehal Thirdy Louise Kong ug representante sa Department of Health (DOH).
Ang kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nigahin og P50 milyones nga pinansyal nga ayuda aron pag-abag sa gitukod nga health facility.
Si Dr. Nikki Catalan, Health Consultant sa probinsya nagkanayon nga kini paagi nga mas mahatagan og dugang kapaingnan ang mga tawo sa maong lugar ug dili na kinahanglan pa nga mo-biyahe og layo aron matambalan ang mga minor nga mga sakit.
"This is important, strengthening healthcare does not only mean improving our existing hospitals. It also means bringing appropriate care closer to where people live and building a stronger network of health facilities across Cebu," matod ni Catalan.
Ang maong infirmary nga nahimutang sa Barangay Pilipog pundohan ug dumalaon unya kini sa lokal nga kagamhanan sa Lungsod sa Cordova.
Apan una na nga misaysay ang mayor sa lungsod nga dako nga pundo ang gikinahanglan alang sa pagsweldo sa mga empleyado unya sa maong infirmary, hinungdan nga mangayo usab sila sa assistance sa kagamhanan sa Probinsya sa Sugbo ilabi na sa pagsugod niini.
Nipahibawo si Suan nga ang infirmary bisan paman sa maong hagit, nangandam na kini sa pag-hire og mga staff, mga doktor ug pagpahigayon og training programs alang kanila.
Kabahin kini sa iyang tinguha nga mas mahatagan og dinalian nga alibyo ang mga residente ug dili na mobiyahe pa paingon sa silingang lokalidad sa Lapu-Lapu City ug ang mga Provincial Hospitals nga nahimutang layo kanila. / ANV