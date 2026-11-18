Nakasulod sa finals ang Cordova Public College (CPC) Eels human nila gaipakaging ang Talisay City College (TCC) Talisalites, 89-81, sa semifinals sa Metro Cebu Collegiate Basketball League (MCCBL) Season 2 College Division niadtong Martes, Nobiyembre 17, 2026, sa Cordova Sports Complex.
Gamit ang balanseng atake, ang Eels nakaposte og dobleng numero nga labaw sa sayong bahin ug nakasugakod sa pagpanghudlat sa Talisay sa ulahing bahin aron iselyo ang kadaugan.
Gipangulohan ni Franco Gabunada ang Eels pinaagi sa iyang 21 puntos ug 10 rebounds, ningdugang og 13 puntos matag usa sila si Carl Junssen Magbato ug Sean Ravanes, samtang niamot og 11 puntos si Bruce Villanca.
Gikan sa pagsugod, nagbutobuto na ang opensa sa Eels hangtod nga nakaposte sila og 42-19 nga labaw sa 2nd quarter.
Naprotektahan sa Eels ang maong labaw hangtod na sa katapusang gutlo.
Ang Talisay gipangulohan ni Kert Fedelis pinaagi sa iyang 22 puntos, nidugang og 21 puntos si Elmar Tuburan samtang nitampo og 15 puntos si CJ Navaja.
Sa best-of-three championship series, kontrahonjun sa Eels ang defending champion St. Cecilia’s College (SCC) Maestros, nga ningbuntog sa Indiana Aerospace University (IAU) AerosPacers, 80-74, sa laing semis nga engkuwentro.
Ang game 1 sa finals series ipahigayon karong Nobiyembre 28 sa Minglanilla unya motapon kini sa Cordova sa Game 2.
Wala pa masayri ang venue kon adunay deciding Game 3. / JBM, ESL