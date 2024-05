Cortes, 2 ka opisyal gipa-Ombudsman

Gipasakaan na usab og laing kaso ang mayor sa dakbayan sa Mandaue subay sa pagpamutol sa mangroves kon bakhaw sa usa sa barangay sa maong siyudad.

Gawas kang Mayor Jonas Cortes lakip sa gikiha ang duha ka mga city officials nga silang Atty. Jamaal James Calipayon, City Administrator ug Buddy Alain Ybañez, ang pangulo sa city’s Risk Reduction Management Office.

Ang tulo gipasakaan og kaso sa kalapasan sa Republic Act 7161 kun a law that prohibits cutting of mangroves and forest products, RA 3019 kun the Anti-Graft and Practices Act, grave misconduct, ug conduct unbecoming of public officials.

Ang private complainant nga si Maria Priscilla Melendres nga taga Barangay Lahug, dakbayan sa Sugbo misang-at sa maong reklamo niadtong Abril 11, 2024 sa buhatan sa Ombudsman sa Quezon City.

“I am filing this complaint against the above-named public respondents because of their unlawful acts of damaging our environment, specifically the illegal cutting of mangroves in violation of the law; for manifest bias and partiality; and violation of my property right since the illegal cutting and destruction of mangroves and forestland was done beside my property in Pakna-an, Mandaue City,” matod ni Melendres sa iyang complaint.

Matod ni Melendres nga nagsugod ang pagpamutol sa mga mangroves ug pagbangag sa yuta niadtong Nobiyembre 17, 2022.

Dugang ni Melendres nga una na nga mipasaka siya og kaso sa Mandaue Prosecutors office sa BNR Construction and Development Corp., mga maoy lessor sa mga heavy equipment nga maoy miputol sa mga mangroves sa lugar.

Apan ang maong kaso na dismissed sanglit ang dredging project gimando kini ug gi aprobahan sa kagamhanan sa Mandaue.

Si Melendres mipasaka og laing kaso sa susama nga issue apan karon giapil na silang Cortes ug ang laing duha ka city officials.

Sa iyang complaint, iyang gigamit ang counter-affidavit sa BNR Construction President nga si Roger Hsia nga nag butyag nga ang pagputol sa mga punoan sa mangroves gimando kini sa mayor sa dakbayan sa Mandaue.

Mipasangil si Melendres nga dunay opisyal sa Department of Environment and Natural Resources nga nakasaksi sa pag-kawot ug pagputol sa mga mangroves sa dihang nagpahigayon kini og inspection sa dapit.

Human sa inspection matod ni Melendres, ang DENR mi-issue kini ug Notice of Violation niadtong Nobembre 23, 2022 pagmando kang Hsia pagpahunong sa dredging.

Dugang ni Melendres nga samtang dunay kamandoan ni Cortes pagpamutol sa mangroves sa Paknaan, ang Mangrove Protection Governing Board usab wala motugot sa hangyo sa District Engineer sa Department of Public Works and Highways 7 Daisy Toledo pagputol sa 17 ka punoan sa mangroves aron paghawan sa Mahiga Creek sa Barangay Subangdako sa dakbayan sa Mandaue.

Sa pagsalikway sa hangyod gipasabot sa board nga ang mga punoan sa mangroves wala matod pa makaali sa natur­al nga dagayday sa tubig sa Mahiga Creek gani nagha­tag kinig filter sa solid ug li­quid nga basura gikan sa ibabaw nga bahin sa sapa nga mo gawas sa Mactan Channel.

“The acts of the City Mayor are clearly tainted with bias and manifest partiality. How come he approved and autho­rized the cutting of mangroves in Barangay Paknaan on May 31, 2022, but denied the request of Engr. Daisy B. Toledo raising the same grounds and reasons?” matod ni Melendres. / AYB