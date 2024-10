Cortes, Bercede gikiha; tungod ‘misupak’ sa suspension order

Si Mandaue City Mayor Jonas Cortes ug Vice Mayor Glenn Bercede ang gisaway tungod sa giingong pagsupak sa suspension order nga giluwatan sa Office of the Ombudsman.

Duha ka residente, si Karina Sinda Labos ug Lea May Tumulak Miñoza, ang misang-at og pormal nga reklamo sa Visayas division sa anti-graft office niadtong Septiyembre 17, 2024, nga mipasangil sa maong mga opisyal og grave misconduct ug usurpation of public authority.

Nasayran nga si Cortes nakadawat og one-year suspension order niadtong Agusto 21 tungod sa improper appointment sa usa ka kawani sa Mandaue City Hall, apan taliwala sa maong order nagpadayon sa pag-perform sa iyang katungdanan isip mayor gikan niadtong Aug. 22 ug Sept. 7.

Lakip sa mga gipasangil ang pagpirma sa mga opisyal nga dokumento ug pagrepresentar sa siyudad sa mga kalihokan.

Si Bercede giakusahan nga napakyas sa pag-assume sa papel isip acting mayor.

Ang mga nagreklamo nanawagan og dinaliang aksiyon, lakip na ang pagtangtang sa mga opisyal ug ang ilang permanente nga diskwalipikasyon sa pagkupot og posisyon sa gobiyerno.

NAGPADAYON

Sumala sa mga nagreklamo, ang padayon nga presensya ni Cortes sa mga pampublikong tigum ug opisyal nga kalihokan nakapahimo og kalibog sa publiko ug wala nagsubay sa iyang legal nga status.

Giingon nila nga usa ka hinungdanon nga insidente nahitabo niadtong Aug. 22, diin gipirmahan ni Cortes ang usa ka certificate of urgency kabahin sa memorandum of agreement tali sa Mandaue City ug usa ka pribadong kompanya, ang Cebu Landmasters Inc.

Gisaysay nila Labos ug Miñoza ang mga insidente sa nahimong nilang Cortes ug Bercede nga grave misconduct ug usurpation of public authority, kadtong clean-up drive sa gi-abandonar nga Cebu International Convention Center compound diin si Cortes gitawag nga “Mayor Jonas” sa mga video nga nagpakita kaniya nga nagrepresentar sa syudad.

Ilang gipasiugda nga si Cortes “naglihok isip mayor” atol sa send-off ceremony para sa contingent sa Mandaue City padulong sa Pasigarbo sa Sugbo.

Ang ubang mga kalihokan nga giingon naglakip sa pag-apil ni Cortes sa Cebu Tourism Investment Forum, Mandaue Food Fair, ug ang groundbreaking ceremony para sa bag-ong Mandaue City Government Center.

Ang mga nagreklamo nanga­tarungan nga si Bercede, nga angay untang mopuli isip acting mayor sumala sa Local Government Code, napakyas usab sa pagtuman sa suspension order.

Si Labos ug Miñoza nangayo nga si Bercede ma-preventively suspend, ug human sa pagdungog sa merits sa kaso, ilang gi-awhag nga sila Bercede ug Cortes tangtangon gikan sa serbisyo ug diskwalipikar sa pagkupot og bisan unsang elective ug appointive nga mga posisyon sa gobyerno o bisan unsang ahensya, lakip na ang mga government-owned and -controlled corporations.

Ang duha nangatarungan sa ilang reklamo niadtong Sept. 17 nga ang mga aksyon sa mga opisyal usa ka insulto, paglapas, ug way tahod sa Office of the Ombudsman. / CAV