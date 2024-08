Cortes gisuspenso sa Ombudsman

Gisuspenso sa Office of the Ombudsman si Mandaue City Mayor Jonas Cortes sud sa usa ka tuig nga way suweldo tungod sa iyang kalambigitan sa kaso nga 'grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service.'

Ang suspensiyon nga gipagawas niadtong Agusto 12, 2024, ni Graft Investigation and Prosecution Officer Napoleon Regan Malimas, naggikan sa administratiba nga kaso nga may kalabutan sa desisyon ni Cortes nga ibutang si Camilo Basaca Jr. isip acting head sa City Social Welfare Services (CSWS).

Ang reklamo nagpalibot sa desisyon ni Cortes nga ipahimutang si Camilo Basaca Jr. sa posisyon sa CSWS human kini nga posisyon nabakante niadtong Hulyo 2022 human nagretiro ang kanhi hepe.

Ang nagreklamo nag-ingon nga si Cortes nakalapas sa Seksyon 483 sa Republic Act No. 7160 (Local Government Code).

Gipahayag nila nga ang posisyon nabakante sulod sa halos usa ka tuig ug imbes nga magpahimutang og kwalipikado nga Social Welfare Development Officer (SWDO), gipasagdan ni Cortes ang mandatory kinahanglanon pinaagi sa pagbutang ni Basaca, nga gipahayag nga kulang sa mga kwalipikasyon, lakip ang pagka-icensed social worker ug ang gikinahanglan nga lima ka tuig nga kasinatian.

Ang kaniadto nga papel ni Basaca mao ang Administrative Aide ubos sa usa ka Contract of Service ug siya lang gipahiluna nga Community Affairs Officer IV niadtong Enero 2023.

Gipahayag sa mga nagreklamo nga kini nga pag-assign nakalapas sa mga sumbanan sa civil service, tungod kay ang nauna ug kasamtangang posisyon ni Basaca kay First Level, samtang ang CSWSO kay Second Level nga posisyon nga nagkinahanglan og licensed social worker.

TUBAG

Sa ilang tubag, si Cortes ug Basaca misalikway sa mga alegasyon nga nag-ingon nga si Basaca adunay angay nga kasinatian pinaagi sa iyang trabaho sa KAABAG Mandaue, usa ka socio-civic NGO, ug ang iyang kalambigitan sa mga komunidad sukad niadtong 2017. Matod nila nga ang iyang pagkatudlo uyon sa mga kasamtangang regulasyon.

Apan ang Office of the Ombudsman nakakita nga ang pag-assign ni Basaca dili regu­lar ug nakalapas sa mga balaod ug sumbanan sa civil service.

Bisan unta sa pagpahamtang og dismissal gikan sa serbisyo nga mao untay silot sa maong kalapasan, ang Ombudsman nagpili nga hatagan si Cortes og usa ka tuig nga suspensiyon.

Ang desisyon adunay dakong implikasyon sa pamunoan sa Mandaue City.

Sumala sa Ombudsman, kon ang suspension order dili mapatuman sa dili pa ang 2025 nga eleksyon, ang silot mahimong ilisan og multa nga katugbang sa usa ka tuig nga basic salary ni Cortes.

Sigon ni City Administrator Jamaal James Calipayan atol sa press conference niadtong Miyerkules, Agusto 21, nga eligible gihapon si Cortes nga modagan sa 2025 midterm election kay ang suspension dili naglakip og diskwalipikasyon.

Ang multa sa suspensiyon mahimong bayaran ngadto sa Ombudsman ug posibleng kuhaon gikan sa mga accumulated leave credits ni Cortes o bisan unsang mga nadawat gikan sa iyang opisina.

DESISYON

Gipasabot ni Calipayan nga ang siyudad bag-o lang nakadawat og kopya sa desisyon sa Ombudsman.

Bisan pa sa suspension order, gitambag ni Calipayan kang Cortes nga ipadayon ang iyang mga katungdanan hangtod mapatuman na ang order sa angay nga ahensya.

"As the city administrator, I will advise the mayor to continue until we receive the implementation of the order," matod ni Calipayan.

Ang posibleng kausaban sa pamunoan usa ka kritikal nga kabalaka alang sa Siyudad.

VM BERCEDE

Kon ang suspension ipatuman, si Vice Mayor Glenn Bercede ang molingkod isip acting mayor alang sa gitas-on sa suspension nga molungtad og usa ka tuig.

"The city is still uncertain when the suspension will take effect, but if it does, Vice Mayor Glenn Bercede will assume the role of acting mayor," dugang ni Calipayan.

Atol ning pagsuwat, si Cortes tua pa sa Manila ug wala dayon makaisyo og pamahayag.

Ang kaso nga nagdala sa suspension order usa lang sa daghang mga ongoing nga legal nga gubot nga naglambigit sa mayor.

Ang inisyal nga reklamo gipahiluna sa mga indibidwal nga nangutana sa pag-assign ni Cortes kang Basaca isip acting head sa CSWS.

Duha ang complainant niini nga kaso nga giila nga residente sa Barangay Looc ug Subangdako sa Mandaue City.

"Basaca only met them during the clarificatory hearings and had no prior acquaintance with the three complainants," pasabot ni Calipayan.

WAY KORAPSIYON

Gipasiugda ni Calipayan nga ang suspension wala’y kalabutan sa korapsyon.

"There is no issue of corruption issued in the decision, even if the decision is there, there is no corruption," pasabot ni Calipayan.

Dugang niya nga ang aksyon sa mayor usa ka pag-assign dili usa ka opisyal nga appointment.

Bisan pa sa suspension, nagpabilin nga determinado si Cortes nga magpadayon sa pagserbisyo sa katawhan sa Mandaue City. / CAV