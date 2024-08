Cortes mi-file og motion for reconsideration

Miduso si suspended Mandaue City Mayor Jonas Cortes og motion for reconsideration (MR) ngadto sa Ombudsman sa kaulohan nga nag-awhag sa pagbasura sa iyang kaso o ang pagpaubos sa silot nga gipahamtang kaniya.

Ang pagpadangat sa maong MR gipaagi sa legal team ni Cortes.

Ang nag-unang tumong sa mosyon mao ang hingpit nga pag-dismiss sa kaso. Apan kon makakitag basehanan ang Ombudsman sa pagsustenir sa mga kaso, ang grupo ni Cortes mo-apelar nga usbon ang silot nga sa pagkakaron misangpot og suspensiyon.

Si City Administrator Atty. Si Jamaal James Calipayan, nagsilbi nga nangulo sa legal team ni Cortes ang nagdumili pagbutyag sa kinatibuk-ang detalye sa maong MR ilabi na nga human na kini nga na-file.

Bisan pa, si Calipayan malaumon nga ang mosyon moresulta sa dismissal o, mapa-ubsan ang gidugayon sa suspension order nga milanat og usa ka tuig.

Sa naunang interview ni Mayor Cortes, adunay susamang kaso ang nahitabo sa administrasyon sa kanhi mayor sa dakbayan sa Mandaue.

Ang nahisgutang kaso naglambigit sa pagtudlo sa usa ka indibidwal sa usa ka posisyon nga nanginahanglan ug mas taas nga mga kwalipikasyon bisan pa ang gitudlo nga kulang sa gikinahanglan nga propesyonal nga mga kredensyal.

Gitataw ni Cortes nga sa kadugayan nabasura ang maong kaso ug gigamit kini sa iyang legal nga grupo isip basehan sa kasamtangang motion for reconsideration.

WA PAY KAUSABAN

Sa laing bahin, si Acting Mayor Glenn Bercede wala pay gipatuman nga mahinungdanong kausaban sa mga department head sa dakbayan. Nagtuo si Calipayan nga gisusi pa ni Bercede ang mga proseso ug gisusi ang kahimtang sa dili pa mohimo og bisan unsang desisyon.

Gihatagan niya og gibug-aton nga ang pagpadayon sa naandan nga kalihokan sa city hall sa tinguha nga dili mabalda ang pagtunol sa mga serbisyo sa dakbayan.

Ang 10 ka adlaw nga panahon alang sa pagsang-at sa motion for reconsideration mapupos sa Septiyembre 2. Si Calipayan nipadayag og paglaom nga kon dunay makitang sayop sa hukom, ang silot mahimong mapakunhod.

“We are hopeful nga if there is indeed an error in judgement, the suspension will be lessened,” matod pa ni Calipayan. / CAV