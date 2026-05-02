Cortes nakakita’g paglaom sa giduso nga electoral protest

Gihangop ni kanhi Mandaue City Mayor Jonas Cortes nga usa ka dakong lakang padulong sa hustisya ug accountability ang bag-ohay lang nga resolusyon nga gipagawas sa Supreme Court En Banc may kalabutan sa iyang electoral protest.
Sa usa ka pamahayag, gipahibawo ni Cortes nga ang Labaw’ng Korte nimando sa mga respondents sa pagsumiter sa ilang tubag sulod sa gitagal nga panahon mahitungod sa iyang petisyon, lakip na ang iyang hangyo alang sa pagpagawas og Temporary Restraining Order (TRO).
Matod ni Cortes, ang maong kalambuan nagpakita nga ang mga reklamo nga iyang gipasaka sa iyang protesta seryusong gikonsiderar ug ipaubos sa hingpit nga pagsusi sa Labawng Hukmanan sa nasod.
“Usa kini ka mahinungdanong lakang sa unahan. Nagpamatuod kini nga ang mga isyo nga atong gipadangat gihatagan og seryusong pagtagad ug karon hingpit nang paminawon ug susihon sa kinatas-ang ang-ang sa atong sistema sa hudikatura,” matod ni Cortes.
Dugang niya, ang maong resolusyon nakapalig-on sa iyang pagsalig sa rule of law ug sa mga legal nga proseso nga gidesinyo aron panalipdan ang kabubut-on sa katawhan.
Matod ni Cortes nga kanunay siyang nagtuo nga ang kamatuoran kinahanglang subayon pinaagi sa saktong legal nga agianan.
Ang pinakaulahi nga aksyon sa Korte naghatag sa iyang kampo og higayon nga mapresentar ang ilang mga argumento sa klaro nga paagi samtang gitugotan ang tribunal sa pagtimbang-timbang sa kaso base sa mga kamatuoran ug balaod. (ABC)