Cortes uyon pagtudlo og sakop sa Hunta sa MCWD

Nipadayag og suporta si Mandaue City Mayor Jonas Cortes sa sugyot nga adunay mga representante gikan sa mga lungsod ug siyudad gawas sa dakbayan sa Sugbo, apil na ang dakbayan sa Mandaue, nga molingkod sa board sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga morepresentar sa ilang tagsa-tagsa ka konsumidor.

Gipaluyohan usab sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo ang maong ideya. Ang gisugyot nga mga representante naglakip sa mga mayor sa Mandaue, Lapu-Lapu City, ug ubang mga lungsod ubos sa water service company.

Ang presensya sa mga mayor o sa ilang gi-assign nga mga representante sa board magsiguro nga maayo ang representasyon sa mga konsumidor sa ilang tagsa-tagsa ka siyudad.

Gitataw ni Cortes nga kinahanglang dunay tingog ang Mandaue sa MCWD board aron matubag ang mga kabalaka sa mga konsumidor, diin ang dakbayan usa sa labing dako nga konsumidor sa MCWD.

Iyang gitumbok nga ang Mandaue girepresentahan kaniadto ni City Councilor Alfonso “Dodong Boy” Albaño Jr. mga 20 ka tuig na ang milabay.

“Dako natong kalipay og madayon. Hopefully, ma discuss na nila (board members) thoroughly ngadto sa board of directors nga mobalik ang tingog ngadto sa representative sa Mandaue sa board sa MCWD,” matod ni Cortes.

Sa iyang bahin, si Mayor Junard “Ahong” Chan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, wala pa mohatag og komento sa bag-o lang nga sugyot ni MCWD chairman Jose Daluz III.

Ang sugyot gihimo taliwa sa nagpadayong panagsungi tali sa water district ug sa Cebu City Government kalabot sa pagtudlo ug pagtangtang sa mga sakop sa MCWD board.

Niadtong Oktubre sa miaging tuig, bag-o lang gitudlo ni Cebu City Mayor Michael Rama sila Melquiades Feliciano, Aristotle Batuhan, ug Nelson Yuvallos isip bag-ong board members sa MCWD hulip kang Daluz, ingon man sila si board members Miguelito Pato ug Jodelyn May Seno.

Wa hinuon ilha ni Daluz ang desisyon ni Rama, nga niingon nga usa lang ka political stunt ug dautang taktika ang pagpatangtang kaniya, kay supak siya sa plano sa MCWD nga pribatisasyon.