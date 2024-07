Cortes wa mahadlok sa hugonhugon nga suspensuhon; politiko nagpaluyo

Wa mahadlok si Mandaue City Mayor Jonas Cortes sa mga hungihong nga posibleng ipaubos siya sa preventive suspension kalabot sa pagpamutol sa mga punoan sa bakhaw sa Barangay Paknaan.

Nagkanayon siya nga way pruweba nga ang iyang gihimo dili alang sa kaayuhan sa siyudad.

“May politiko nagpaluyo o wala , wala ko nahadlok sa kaso. Wala ko mahadlok sa suspension kay, what I have said, dili ni corruption nga kaso. Ngil-ad ba diay nga ang mayor modepensa ug mobarug para sa interes sa katawhan ug dakbayan?” matod ni Jonas atol sa transpa­rency forum nga ‘Storya Ta’ sa Biyernes, Hulyo 5, 2024.

REKLAMO

Ang mga espekulasyon sa Facebook page nga Mandaue Politics nagsugyot nga ang Ombudsman mahimo’ng moluwat og suspension order sa Hulyo o Agusto nunot sa reklamo ni Maria Priscilla Melendres.

Ang reklamo nag-akusar kang Cortes sa paglapas sa Section 3 sa Republic Act (RA) 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Lain nga kaso sa oppression, gross misconduct in office ug grave abuse of authority ang gipasaka ni Melendres sa Office of the President.

Ang mga alegasyon naggumikan sa usa ka proyekto sa Nobyembre 2022 aron maminusan ang grabe nga pagbaha nga nakaapekto sa daghang barangay sa Mandaue City.

Ang proyekto, nga naglakip sa pagputol sa mga punoan sa bakhaw, nagtumong sa pagtukod og emergency relief center sa Sitio Pagatpatan sa Paknaan.

Sa iyang reklamo, giangkon ni Melendres nga sila si Cortes ug upat ka mga konsehal sa siyudad (Maline Zafra, Oscar del Castillo, Jen del Mar ug Cynthia Remedio) “deliberately disregarded due process” sa dihang sila giingong ilegal nga ningsulod sa usa ka 9.5 ka ektarya nga propiedad sa Paknaan nga iyang giangkon nga gipanag-iya ug gihatag ang mga lote ngadto sa informal settlers, bisan pa sa usa ka pending nga kaso sa ejectment.

Gipasanginlan ni Melendres ang mga opisyal sa Siyudad nga nakalapas sa environmental laws, lakip ang RA 7161 nga nagdili sa pagputol sa mga bakhaw ug mga produkto sa kalasangan, ug ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act.

Gipasanginlan ni Melendres si Cortes, City Administrator Jamaal James Calipayan, ug City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO) head Buddy Alain Ybañez nga ni-aprobar sa pagputol sa mga punoan sa bakhaw sa Barangay Paknaan duol sa iyang propyedad niadtong Nobiyembre 2022.

Iyang gikutlo ang usa ka counter-affidavit gikan sa presidente sa construction company nga nag-ingon nga gitugotan sa mayor ang pagputol sa bakhaw.

MIHIMAKAK

Gihimakak ni Cortes ang bisan unsang sayop nga binuhatan.

Ang paghimo sa relief channel usa ka legal nga tubag sa state of calamity, gituyo aron mapugngan ang umaabot nga pagbaha, ang mayor miingon.

Si Cortes nipahigayon og emergency meeting uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC) aron tukion ang pagbaha nga nakaapekto sa 14 ka barangay human niawas ang Butuanon River atol sa pagbunok sa ulan niadtong Septiyembre 9, 2022.

Ang CDRRMC nirekomendar sa Konseho sa Dakbayan nga ipa­ubos sa state of calamity ang tibuok siyudad aron tugotan ang Siyudad nga maka-tap sa calamity funds. / CAV