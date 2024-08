Cortes ‘wa matarog’ sa suspension order

Wa matarog si Mandaue City Mayor Jonas C. Cortes sa suspension order batok kaniya gikan sa Office of the Ombudsman.

Atol sa ambush interview sa mayor sa Biyernes, Agusto 23, 2024, matod ni Cortes nga gipaabot na niya kini ug giandam ang kaugalingon sa dakong hagit dili lang kaniya kon dili sa mga nagsalig nga mga empleyado sa Mandaue City nga padayong nagtrabaho alang sa kalamboan sa dakbayan.

Si Cortes naglibog sa usa ka tuig nga pagkasuspenso tungod sa iyang pagtudlo og pangulo sa usa ka departamento isip officer-in-charge (OIC) lang.

Iyang gikuwestiyon ang basehan sa maong taas nga suspension ilabi na nga wala kini kalambigitan sa bisan unsang kaso sa kurapsyon.

Nagplano si Cortes nga mo-file og motion for reconsideration (MR) nga nag-awhag sa Ombudsman nga balikon ang desisyon nga iyang gituohan nga wala gisuportahan sa mga kamatuoran, balaod, o ebidensya. Naglaom siya nga usbon o balihon ang hukom.

Atol ning pagsuwat, wala pay nadawat nga opisyal nga komunikasyon si Cortes kalabot sa pagpatuman sa iyang pagkasuspenso.

REKLAMO

Gisuspenso si Cortes sa Ombudsman sud sa usa ka tuig nga way suweldo tungod sa iyang kalambigitan sa kaso nga 'grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service.'

Ang suspensiyon nga gipagawas niadtong Agusto 12, 2024 ni Graft Investigation and Prosecution Officer Napoleon Regan Malimas naggikan sa administratiba nga kaso nga may kalabutan sa desisyon ni Cortes nga ibutang si Camilo Basaca Jr. isip acting head sa City Social Welfare Services (CSWS).

Ang reklamo nagpalibot sa desisyon ni Cortes nga ipahimutang si Camilo Basaca Jr. sa posisyon sa CSWS human kini nga posisyon nabakante niadtong Hulyo 2022 sa pagretiro sa kanhi hepe.

Ang nagreklamo nag-ingon nga si Cortes nakalapas sa Seksyon 483 sa RA No. 7160 (Local Government Code).

DI KWALIPIKADO

Matod pa nga ang posisyon nabakante sulod sa halos usa ka tuig ug imbes nga magpahimutang og kwalipikado nga Social Welfare Development Officer (SWDO) gibaliwala kini ni Cortes ug gibutang hinuon si Basaca kinsa giingon nga kuwang sa mga kwalipikasyon lakip ang pagka-licensed social worker ug ang lima ka tuig nga kasinatian.

Ang kaniadto nga papel ni Basaca mao ang Administrative Aide ubos sa usa ka Contract of Service ug siya lang gipahiluna nga Community Affairs Officer IV niadtong Enero 2023.

Gipahayag sa mga nagreklamo nga kini nga pag-assign nakalapas sa mga sumbanan sa civil service tungod kay ang nauna ug kasamtangang posisyon ni Basaca kay First Level samtang ang CSWSO kay Second Level nga posisyon nga nagkinahanglan og dapat licensed social worker./CAV, RRM