Covid-19 misiaw sa olympics

Ubay-ubay na nga mga atleta nga naglakip kang Australian swimmer Lani Pallister ang na-test nga positibo sa Covid-19 sa nagpadayong 2024 Paris Olympics.

Si Pallister, kinsa gilaumang makalabni og medalya sa women’s 1,500-meter freestyle, ni-withdraw ning maong event.

Hinuon, ang team spokeswoman niingon nga ilahang gipa-withdraw si Pallister sa 1,500-meter freestyle aron mapreserba ang enerhiya niini sa 4x200m freestyle relay.

Na-test sab nga positibo si British swimmer Adam Peaty, usa ka adlaw human siya napakyas paglabni og gold medal sa 100m breaststroke diin igo lang siyang nakigbahin ni American Nic Fink sa silver medal.

Kasamtangan sab nga nagpahuway si Peaty aron mapreserbar ang iyang enerhiya sa relay event.

“Adam’s okay, he’s not dying. He’s alright, just a bit of a cold,” matod sa kauban ni Peaty nga si Matt Richards.

“We’ll avoid it (COVID) as best we can. But we’re here to race. If we get a little bit ill whilst we’re racing we’ll keep racing. It’s how we do it.”

Ubay-ubay sab nga Australian women’s water polo players ang na-positibo sa COVID-19 pipila ka mga adlaw sa wala pa ang opening ceremony nga maoy hinungdan nga ningdistansya una sila sa ilang mga kauban.

Kompleto ra hinuong ningduwa ang team niadtong Martes, Hulyo 30, diin ilang gilupig ang Serbia, 8-3.

“We have a protocol (that) any athlete that has tested positive has to wear a mask and we remind everyone to follow best practices but in terms of monitoring COVID, cases are quite low in France,” matod ni Anne Descamps, Paris 2024 chief communications director. / gikan sa Reuters