CP-Gifts grant: Kapin 1,000 ka slot sa freshmen, bukas pa hangtod Hunyo 30

Aduna pay nahabilin nga kapin sa 1,000 ka slots alang sa mga first-year college sa Lalawigan sa Sugbo nga gustong mosulod sa grant program hangtod karong Hunyo 30, 2026.
Kini bukas alang sa mga anaa na sa first-year , samtang ang aplikasyon alang sa mga bag-ong mag-first-year magsugod sa Hulyo 1.
Gipadayag ni Christopher Baricuatro, ang executive assistant ug focal person sa Provincial School Board, kining maong mga petsa ug eskedyul, atol sa pakighinabi sa SunStar Cebu niadtong Biyernes, Mayo 29.
Kini nga nagpadayon nga aplikasyon alang sa mga first-year nga mga tinun-an nga nagtungha sa mga State Universities and Colleges (SUCs), Local Universities and Colleges (LUCs), ug uban pang pampublikong kolehiyo.
Iyang namatikdan nga ang mga slot ubos sa tagsa-tagsa ka mga miyembro sa Provincial Board, napuno na.
Alang sa mosulod nga school year 2026- 2027, ang Cebu Provincial School Board mag-abli og kinatibuk-ang 5,400 ka slot nga i-apudapod pinaagi sa mga lokal nga opisyal.
“Kini nga mga slot tag-100 matag board member. Unya duna kitay 19 ka board members. Times 100, mahimo kining 1,900. Plus ang sa vice governor nga 1,000,” sigon ni Baricuatro ug iyang gidugang nga ang buhatan sa gobernador adunay 2,500 ka slot.
Kaniadto, ang maong grant makuha lamang pinaagi sa mga sakop sa provincial board.
Apan subay sa giaprubahan nga kausaban sa ordinansa niadtong Septiyembre 29, 2025, ang programa gipalapdan ug gilakip na ang 2,500 ka slot alang sa buhatan sa gobernador ug 1,000 ka slot sa buhatan sa bise gobernador, gawas pa sa tag-100 ka slot alang sa matag usa sa 19 ka board members.
Matod ni Baricuatro nga ang mga estudyante nga gusto mangaplay sa maong programa mahimong mogamit sa duha ka paagi.
Ang kagamhanan sa lalawigan moproseso sa tanang aplikasyon base sa “first-come, first-served”.
Ang mga interesadong estudyante nga mo-qualify sa programa kinahanglang mag-andam og Certified true ug correct copy sa Senior High School report card, ug ang 1st ug 2nd semester nga nagpakita og General Weighted Average (GWA) nga dili moubos sa 85 porsiyento.
Lakip sab ang orihinal nga dokumento nga gipirmahan sa principal sa tunghaan ug giendorso sa District Supervisor, o certified true photocopy niini, ug opisyal nga dokumento nga magsilbing kamatuoran sa residency sa aplikante. Dokumento sa pagkabotante nga giisyu sa Commission on Elections (Comelec) alang sa estudyante. / CDF