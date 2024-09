CPA gihangyo sa konseho

Gihangyo sa konseho sa dakbayan sa Sugbo ang Cebu Port Authority (CPA) nga tugotan ang taxi nga makasulod sa port area subay sa hangyo sa kanhi Mayor sa Dakbayan sa Dipolog.

Si Konsehal Pastor Alcover Jr. maoy nagsulat sa resolusyon nga gisumite sa konseho atol sa regular nga sesyon sa konseho niadtong Miyerkules, Septiyembre 25, 2024.

Si Alcover, Chairman sa Committee on Senior Citizen Affairs, nihangyo sa CPA nga adunay senior citizens ug person with disability (PWD) lane sa taxi lane sa CPA Passenger Terminal ug sa estratehikong dapit duol sa CPA.

Sa miaging report sa SunStar, si Edelburgo Cheng, kanhi Dipolog City Mayor, nipadala og suwat ngadto sa CPA nga nagkanayon nga sa iyang obserbasyon, ang CPA mag-maximize sa paghatag og wheelchair ug senior citizens ug PWDs assistance desk.

Ang mga pasahero nga moabot sa Cebu seaports kinahanglang mogawas pa sa pantalan aron makakuha og taxi nga iyang gikonsiderar nga “very taxing” ug disbentaha sa moabot nga mga pasahero.

Gikataho nga si Cheng niingon nga dunay mga higayon nga ang mga taxi driver mamili pa sa pag-accommodate sa mga pasahero ug pabayron pa ang mga pasahero lapas sa giplanohan sa taxi meter.

Matod ni Cheng nga duha ka tuig na ang nakalabay, ang mga pasahero nga nanaog sa mga pantalan sa Sugbo gi-accommodate nga hapsay ngadto sa naghulat nga mga taxi sulod sa pantalan.

Gikataho nga midugang si Cheng nga ang iyang hangyo nahisubay sa slogan sa Department of Tourism nga “Love The Philippines,” ug sa “Bagong Pilipinas” sa nasudnong kagamhanan.

Sa buwag nga pakighinabi niadtong Biyernes, Septiyembre 27, 2024, si Ezekiel Ann Mulig, usa ka kanunay nga mobiyahe gikan sa Leyte paingon sa Sugbo, niingon nga isip usa ka tawo nga lig-on, ang paglakaw gikan sa terminal paingon sa taxi area kapoy kon tan-awon niya nagdala sa iyang bug-at nga bagahe.

Matod niya nga mas dako'g problema kon mag-uwan.

Dugang pa, nasinati usab niya nga sa iyang pagbiyahe uban sa iyang iyaan nga adunay problema sa iyang mga bitiis, ang naulahi misakay lang sa karo nga gihatag sa mga porter.

Matod ni Mulig nga sakto ang hangyo sa konseho ngadto sa CPA aron mahatagan og pagtagad ang panginahanglan sa mga senior citizen ug PWDs.

Dugang pa niya nga ang mga taxi nga pasudlon sa pantalan mas sayon ​​alang sa tanang pasahero, apil na kadtong mga lig-on.

“But I hope this won’t make the fare even more expensive for the passengers,” matod ni Mulig.

Laing kanunay nga biyahedor nga si Quennie Omaña nga taga Southern Leyte niingon sa buwag nga pakighinabi niadtong Sabado nga adunay daghang mga taxi ug motorsiklo nga mag-atang gawas sa port vicinity.

Base sa availability lamang, siya miingon nga sayon ​​ang pagpangita og transportasyon, apan, ang pag-avail sa ilang mga serbisyo lisod tungod kay ang mga drayber “usually very choosy” sa ilang mga pasahero.

“Either they want those who are heading to the airport, or they want a fixed rate and not use the meter during the transport,” dason sa Omaña.

Sa kasamtangang sistema, ang mga pasahero nga nagpaabot sa mga barko sa habagatan bahin sa pwerto anha magtapok sa Passenger Terminal 1 ug pabor sa mga barko sa norte nga bahin sa Passenger Terminal 3.

Gikan sa mga maong mga terminal, ang mga pasahero ipanghatod sa mini buses padulong duol sa damyo sa mga barko nga ilang sakyanan sa pagbiya sa pwerto sa Sugbo.

Apan ini'g abot sa mga barko, walay bus nga mosugat duol sa barko hinungdan nga layo ang ilang lakaw gikan sa barko ngadto sa gawas sa CPA area diin dunay nagpaabot nga mga taxi, apan matod sa nahinabi sa taas, mamili pa ang uban og destinasyon sa mga pasahero.

Sumala sa kanhi mayor sa Dipolog, ang mga senior citizen ug PWDs luoy sa kasamantangang sistema sa pag-abot sa pwerto sa Sugbo nga wala maatiman sa CPA labina kon mag-uwan./JPS, RRM