CPA: Mga manguli sa Kalag-Kalag mopalit nang daan og tickets

Giawhag sa Cebu Port Authority (CPA) ang mga pasahero nga mobiyahe alang sa Kalag-Kalag 2025 nga mopalit daan sa ilang mga tiket pinaagi sa opisyal nga mga outlet ug likayan ang mga scalper.
Kini tungod kay nagpaabot sila og dagsa sa mga biyahero nga molapas sa 350,000 sa tibuok pantalan sa Sugbo atol sa taas nga weekend.
Si Francisco Comendador III, ang General Manager sa CPA, nagpahinumdom sa publiko nga dili makigsabot sa dili awtorisado nga mga tigbaligya og tiket.
Nagpasidaan siya nga ang mga scalper kanunay nga mopahimulos sa pagdalidali sa mga tawo atol sa Undas.
Gitambagan niya ang mga pasahero nga mogamit sa lehitimo nga online booking platforms o awtorisado nga mga ticketing offices aron maseguro ang balido nga mga tiket ug malikayan ang overpricing o bisan unsang last-minute nga kasamok.
“Ayaw mo pailad aning mga ticket scalpers nga nagpalibot sa atong mga pantalan. Naghuwat ra na sila sa ilang sunod nga mga biktima,” matod ni Comendador.
Aron maseguro ang hapsay ug luwas nga pagbiyahe, ang CPA mo-activate sa “Oplan Biyaheng Ayos: Undas 2025” gikan sa Oktubre 30 hangtod Nobiyembre 4, diin aduna’y 24/7 nga operasyon sa seguridad ug mas hugot nga pagpatuman sa polisiya nga “No Ticket, No ID, No Entry”.
Ang ahensiya mag-deploy usab og mga iro nga makadetekta og mga pabuto ug ginadili nga druga, magpahimutang og Malasakit Help Desks ug mga first-aid stations, ug mo-coordinate sa lokal ug nasyonal nga mga ahensiya aron ma-monitor ang isyu sa ticket scalping ug overpricing. / EHP