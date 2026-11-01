CPA nakatala og kapin 150K ka pasahero sa Kalag-kalag

Niabot sa kinatibuk-an nga 156,467 ka mga pasahero ang natala sa mga pantalan sa Sugbo gikan sa Huwebes hangtod Sabado, Oktubre 29 hangtod 31, alang sa pagsaulog sa Adlaw sa mga Santos (All Saints’ Day) ug Adlaw sa mga Kalag (All Souls’ Day).
Base sa pinakabag-o nga estadistika sa mga pasahero nga gipagawas sa Cebu Port Authority (CPA) hangtod sa alas 3 sa hapon sa Sabado, 59,267 ka mga pasahero ang niabot sa Sugbo, samtang 97,200 ang nibiya pinaagi sa nag-unang pantalan (baseport) ug uban pang mga pantalan (outports) ubos sa ahensya.
Ang gidaghanon sa mga pasaherong nibiya mas taas og 37,933 itandi sa gidaghanon sa mga pasaherong niabot sulod niining tulo ka adlaw.
Ang gidaghanon sa mga pasahero—sa mga niabot ug nibiya—ang pinakataas niadtong Biyernes, Oktubre 30, diin natala ang 60,755 ka mga pasahero. Gisundan kini sa 58,111 ka mga pasahero niadtong Sabado, Oktubre 31, ug 37,601 niadtong Huwebes, Oktubre 29.
Niadtong Huwebes, natala sa CPA ang 15,731 ka mga pasaherong niabot ug 21,870 ka mga pasaherong mibiya, nga naghimo sa kinatibuk-ang ihap alang nianang adlawa nga 37,601.
Pagkasunod adlaw, ang gidaghanon sa mga pasaherong niabot misaka ngadto sa 22,478, samtang ang mga pasaherong mibiya niabot sa 38,277, nga naghimo sa kinatibuk-ang ihap nga 60,755.
Sa Sabado pa lang, 21,058 ka mga pasahero ang niabot sa Sugbo, samtang 37,053 ang mibiya.
Gipakita sa estadistika sa CPA nga mas daghan ang mga pasaherong mibiya kaysa sa mga pasaherong niabot sa tanang tulo ka adlaw.
Kining mga numero natala ubos sa programa sa ahensya nga “Oplan Biyaheng Ayos: Undas 2026,” nga nagmonitor sa dagan sa mga pasahero diha sa nag-unang pantalan ug uban pang mga pantalan sa Sugbo. / DPC