CPAC gitun-an nga himuong opisina aron mapundohan

Susihon pag-usab sa executive department ang posisyon sa Cebu People's Action Center (CPAC) subay sa rekomendasyon sa legislative department.
Kini maoy gipahibalo ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang CPAC namugna pinaagi sa usa ka executive order alang sa paghatag og assistance, grievance redress, ug public feedback ubos sa Republic Act. No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007.
Subay sa ulahing kalambuan, wala gahini og pundo sa 17th Sangguniang Panlalawigan ang CPAC sanglit kini giingong nisukwahi sa lagda.
Giklaro ni Empaces nga ang CPAC dili opisina apan usa lamang ka programa ug ang nagdumala mga job order employees ubos sa buhatan sa gobernador.
"Amo pa na estoryaon if it would be himuon ba na nga office or status quo ba siya," matod ni Empaces.
Iyang gidugang nga kinahanglan ang makuting paghunahuna sa dili pa himuon og opisina ang CPAC tungod kay magkinahanglan kini og dugang pundo.
Gipasalig sab ni Empaces nga dili mabalda ang serbisyo niini alang sa katawhan ug isip abag sa Provincial Social Welfare and Development Office (PSWDO) panahon sa kalamidad.
"Augmentation support gyud na sila kay pila raman sad ang tawo sa PSWDO unya dako kayo ang probinsya, So we really have to be present not necessarily present but at least ang services. So kani siya padayon gihapon siya under sa PSDWO, Provincial Health Office..." / ANV