CPAC mitapos na sa operasyon

Gipahibalo sa Cebu People’s Action Center (CPAC) ang pagtapos sa ilang operasyon niadtong Hulyo 1, 2026, nga nagtimaan sa paghunong sa serbisyo niini alang sa mga residente sa tibuok Lalawigan sa Sugbo.
Sa opisyal nga Facebook page sa CPAC niadtong Miyerkules, nagpasalamat ang grupo sa publiko alang sa suporta ug pagsalig nga ilang nadawat sa tibuok panahon sa ilang operasyon.
Matod sa CPAC, dakong dungog alang kanila ang pag-atubang sa mga panginahanglan sa mga lumulupyo ug ang paghatag og tabang sa daghang Sugboanon.
“Ang among panaw isip CPAC mahimong moabot na sa katapusan, apan ang among gipangga nga mga handumanan, ang inyong pagsalig, ug ang diwa sa serbisyo magpabiling buhi sa among mga kasingkasing,” mabasa sa bahin sa ilang pahayag.
“Malipayon ug mapasalamaton ang CPAC nga nahimong kabahin sa pag-alagad ug pagserbisyo sa katawhan. Dako kaayo namong garbo nga nakatubag sa inyong mga panginahanglan ug nakahatag og tabang sa daghang mga Sugbuanon,” dugang niini.
Wala mohatag ang CPAC og piho nga detalye sa hinungdan sa diha-diha nga pagsira sa ilang operasyon.
Ang paghunong sa operasyon nisunod sa panaglalis sa badyet nga nagsugod niadtong Disyembre 2025 sa dihang gitangtang sa Provincial Board ang buwag nga P14 million nga badyet sa CPAC tungod kay walay ordinansa nga nagmugna niini isip pormal nga opisina.
Gidepensahan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang CPAC isip usa ka importante nga volunteer-driven nga inisyatiba nga nitubag sa mga komunidad atol sa mga emerhensiya sama sa magnitude 6.9 nga linog ug Bagyong Tino.
Kahinumdoman nga namugna kini gumikan sa usa ka Executive Order (EO) 83, Series of 2025, nga gibutang direkta ubos sa Opisina sa Gobernador ug gihimo alang sa centralized nga komunikasyon, mas duol nga pagdumala sa mga reklamo, ug mekanismo sa feedback sa Probinsiya, lakip na ang papel niini isip 8888 Citizens’ Complaint Center sa probinsiya.
Ang CPAC nahimo nga dangpanan sa kadaghanan ilabi na sa mga Sugboanon nga nanginahanglan og tabang medikal ug burial.
Ang CPAC gimugna isip usa ka programa ubos sa PIO, dili isip usa ka opisina nga adunay kaugalingong kawani, mandato, o estruktura sa organisasyon. / CDF, ANV