CPDRC aduna nay bag-ong jail warden

Aron maseguro nga hapsay ang pagpadagan sa mga piniriso sulod sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC), nanumpa na ang bag-ong Provincial Jail Warden sa Disyembre 2, 2025.
Si Dr. Felipe Montejo, retired superintendent sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) nga adunay lapad nga kasinatian sa pagpangulo ug pagpanerbisyo, mao ang natudlo.
Kompiyansa ang Kapitolyo nga maabagan niini ang pagpalambo sa operasyon, rehabilitasyon, ug uban pang mga programa ubos sa CPDRC.
Subay niini, si Gobernador Pamela Baricuatro nipadayag sab sa iyang kinatibuk-ang suporta pagseguro nga mapanalipdan ang hustisya ug accountability, lakip ang maayong pagtartar sa mga piniriso alang sa ilang rehabilitasyon.
Subay sa uwahing datos sa kagamhanan adunay moabot sa 1,200 ka mga inmates ang CPDRC sukad Septiyembre 2023.
Ang maong prisuhan, adunay mga dancing inmates nga nabantog sa tibuok nasod. / ANV