Bukas ang Cebu City Police Office (CCPO) sa pagpahigayon og patas nga imbestigasyon kalabot sa tensiyon nga nahitabo atol sa protesta sa mga tinun-an sa nagkadaiyang unibersidad ug mga progresibong grupo sa dalan Colon, Dakbayan sa Sugbo niadtong Lunes, Nobiyembre 16, 2026.
Gibarugan sa CCPO nga dili sila maoy nagsugod sa kagubot apan gihimo lang nila ang ilang katungdanan aron mapadayon ang kahapsay ug kalinaw sa kalihukan ug maseguro ang kaluwasan sa publiko.
Matod sa kapulisan, gisunod nila ang Police Operational Procedures (POP) ug gitahod ang tawhanong katungod sa kagawasan sa pagpahayag.
Sa ilang pamahayag, sukad pa sa pagsugod sa panagtapok sa mga raliyesta, gipatuman nila ang maximum tolerance ug angay nga mga pamaagi sa pagpugong sa posibleng kagubot.
Bisan walay gipakitang permit ang mga raliyesta, gitugotan gihapon sa kapulisan nga mopahigayon sa ilang programa nga nagprotesta batok sa gobiyerno ug pagpatuman sa ilang katungod alang sa malinawon nga panagtapok ug kagawasan sa pagpahayag.
Apan gipasabot sa CCPO nga ang pagsunog sa effigy usa ka kalapasan sa Batas Pambansa 880 o Public Assembly Act.
Gipasabot sab nga tungod kay gihimo ang protesta sa dalan Colon, usa sa labing busy nga dalan sa dakbayan, gikinahanglan ang presensya sa kapulisan ug City Disaster Risk Reduction and Management Office (CDRRMO).
Matod sa CCPO, ang aso gikan sa pagsunog mahimong makapahadlok sa mga motorista, makababag sa panan-aw sa mga drayber, ug makamugna og aksidente.
Ang mga baga nga molupad gikan sa gisunog nga effigy mahimong peligroso sa panglawas sa publiko tungod sa posibleng makahilong aso.
Sa ilang pamahayag, giingon sa CCPO nga ang ilang pagresponde, kauban ang CDRRMO, gitumong sa pagpugong sa posibleng kadaot, aksidente, ug uban pang dili maayong insidente.
Samtang, andam sab ang CCPO nga imbestigahan ang pasangil nga duha ka sakop sa media ang naangol atol sa kagubot ug giawhag ang mga hingtungdang indibiduwal nga mosang-at og pormal nga reklamo aron matagad kini.
Gisuportahan sab sa Police Regional Office (PRO) 7 ang gihimong pagresponde sa CCPO ug walay nakita nga sayop sa ilang pagpawong sa nagdilaab nga effigy.
Giila sab sa PRO 7 nga naangol ang duha ka sakop sa Civil Disturbance Management (CDM) contingent nga sila si Police Patrolman Anatan ug Patrolman De Lima.
Sila nitabang sa pagpawong sa nagdilaab nga effigy apan gitukmod sa pipila ka raliyesta ug gilabayag gahi nga mga butang nga maoy hinungdan sa ilang pagkaangol.
Matod ni Police Brigadier General Rogelio Raymundo Jr., acting regional director sa PRO 7, ang pagresponde sa iyang mga sakop gitumong sa pagpanalipod sa kinabuhi ug pagseguro sa kaluwasan sa publiko. Bisan pa niini, magpahigayon sab og kaugalingong imbestigasyon ang PRO 7 aron masuta ang tinuod nga nahitabo. / AYB