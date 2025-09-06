CPPO Director girelibohan

Gihulipan sa katungdanan ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) nga si Colonel Christopher Bermudez nga mao unta ang napilian ni Cebu Governor Pam Baricuatro.
Gihimo sa Police Regional Office (PRO) 7 headquarters ang Assumption of Office sa pagpangulo ni Police Brigadier General Dionisio Bartolome Jr., ang deputy regional director for administration.
Ang gihulip kang Bermudez mao si Police Colonel Abubakar Udang Mangelen Jr. sugod sa Biyernes, Septiyembre 5, 2025.
Sa iyang mensahe, gibutyag ni Mangelen nga buhaton niya kutob sa iyang mahimo pinasubay sa balaod ug tinguha niya nga ipatigbabaw sa kapulisan ang integridad, disiplina ug ang professionalism sa komunidad.
Gihimug-atan usab niya ang pagkamahinungdanon sa panaghiusa, teamwork, ug ang pakig-alayon sa mga stakeholders aron nga magpabilin ang kamalinawon sa probinsya sa Sugbo.
Si Bermudez nahimong CPPO Director sulod lang sa 59 ka adlaw ug wala pay impormasyon kung asa siya idestino.
Apan bisan paman sa ka mubo sa pagdumala ni Bermudez sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, iyang gipasigarbo ang iyang mga nahimo.
Ubos sa iyang pagdumala, nasaksihan matod pa sa mga police personnel ang kausaban nga nakapasaka sa ilang imahe.
Gi-renovate niini ang lobby sa CPPO headquarters, gipanindot ang ilang gym alang sa well-being sa ilang mga personnel ug ang state of the art nga Command Center.
Samtang gipasigarbo usab ni Bermudez ang iyang operational accomplishments sulod sa 59 ka adlaw.
Gikan sa Hulyo 7 ngadto sa Septiyembre 4, 2025 moabot sa 536 ka tawo ang nadakpan atol sa 368 ka anti-illegal drug operations nga miresulta sa pagkasakmit sa 5,609.64 gramos nga shabu nga mobalor sa P31,345,552.00.
Sa kampanya batok wanted persons, nakasikop sila og 297 ka pinangita sa balaod sa 305 ka operations.
Nakalusad usab sila og 162 ka operations batok sa loose firearms nga misangpot sa pagkasikop sa 79 ka mga indibidwal ug pagkasakmit sa 86 ka armas ug explosives, pagtahan sa 81 ka armas ug pagpasaka og 85 ka kaso ngadto sa korte.
Wala usab magpaulahi ang ilang paghingusog sa kampanya batok sa illegal nga sugal sa tibuok probinsya tungod kay nakasikop sila og 265 ka mga sugarol atol sa 194 ka operations ug nakasakmit og P64,932 nga kwarta sa sugal.
Sa iyang pagpanamilit, gipasalamatan ni Bermudez ang tanang CPPO personnel sa gihatag nga suporta sa iyang gilatag nga programa bisan sa mubo nga panahon.
Iyang gihangop ang paghulip kaniya ug siya masaligon nga magpadayon ang ka malinawon sa tibuok lalawigan sa pagdumala ni Mangelen.