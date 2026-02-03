CPPO mihangyo og breath analyzer pag-detect sa drayber nga hubog

Aron hingpit nga matubag ang nagkadaghang disgrasya sa kadalanan sa Sugbo, gitinguha ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), ang pagbaton og mga breath analyzer alang sa kapulisan sa tibuok lalawigan.
Pinaagi sa pakig-alayon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, naglaom si Mangelen nga makapalit ang Kapitolyo niini nga kahimanan.
Ang breath analyzer maoy gamiton sa mga polis aron daling mahibaw-an kon hubog ba ang usa ka drayber, butang nga dako og matabang sa pagpasaka og lig-on nga kaso ilabi na kon ang aksidente niresulta sa pagkakalas og kinabuhi.
Samtang wala pa ang maong kahimanan gikan sa Kapitolyo, nipasalig ang Land Transportation Office (LTO) nga mopahuwam og mga breath analyzer diin target nga mabutangan og usa matag distrito sa lalawigan.
Gawas sa maong gamit, giplano sab ni Mangelen ang pagpaubos sa training sa mga polis sa kalungsuran aron ma-deputize sa LTO ug makadakop sa mga makalapas sa traffic code.
Makig-alayon sab ang kapulisan sa mga opisyal sa barangay aron bantayan ang trapiko sa mga dapit nga giila nga accident-prone areas.
Ang maong lakang gihimo human sa sunodsunod nga trahedya niining mga milabayng adlaw. / AYB