CPPO mimando sa Liloan police pagpakig-coordinate sa LGU

Gimandoan ni Police Col. Percival Zorilla, hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, ang station commander sa Liloan Police Station nga makig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa lungsod alang sa hugot nga pagpatuman sa mga ordinansa pagdili sa mga menor de edad nga maggawas-gawas ug mag-inom sa mga imnanan panahon sa lawom na nga gabii hangtod sa kaadlawon.

Kon basehan ang balaod, gidid-an ang mga menor de edad nga makapalit og ilimnon nga makahubog.

Mahimo’ng mag-atubang og kaso ang usa ka imnanan nga nagtugot sa mga bata nga magtagay sa ilang establisemento.

Kini subay sa nahitabo’ng sunodsunod nga insidente sa rambol nga naglambigit sa mga menor de edad panahon sa kaadlawon.

Matod ni Police Major Windell Abellana, information officer sa Cebu Police Provincial Office, nga ang Liloan police makig-alayon sa Local Social Welfare and Development aron mosusi sa mga imnanan kon duna bay mga bata nga niapil sa inom.

Kon dunay masakpan nga mga bata nga nag-inom sa usa ka imnanan, mahimo kini nga diha-diha dayon ipatuman ang rescue operation ug mag-atubang usab og kaso ang tag-iya sa tindahan nga nagtugot sa pagbaligya og ilimnong makahubog.

Giawhag usab sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo ang mga barangay official sa lungsod sa Liloan nga moapil sa pagbadlong sa mga menor de edad nga maglaroylaroy panahon sa lawom na nga kagabhion.

Matod ni Abellana nga dako og matabang ang mga barangay tanod ug force multipliers sa pagpugong sa motumaw nga kagubot sa usa ka lugar sa lungsod.

Haom ang mga barangay tanod nga maoy mo-roving sa ilang huresdiksyon sanglit sila ang nasayod ug nakaila sa mga batan-on sa ilang lugar.

“Mas nakaila gyud na sila as compared sa atong kapulisan kay knowing in one barangay naa na silay tanod at least 20 ka force multipliers nga magamit. Kon mao na sila ang ipakatap sa mga business establishments dako kaayo na nga tabang para nga ma-prevent nato ang mga or maka create og kanang mga measure para sa ingon ani nga insidente dili madayon,” matod ni Abellana.

Nahitabo na usab ang laing karambula sa mga batan-on Barangay Población sa lungsod sa Liloan.

Nadakpan hinuon dayon sa mga polis atol sa gilusad nga manhunt ug follow up operations sa Liloan police station.

Pipila ka mga semana ang nakalabay, namatay ang usa ka babaye nga menor de edad atol sa pagpamusil sa managkaribal nga Crips ug Bloods.

Ang biktima napagan lang kay ang target unta sa pagpusil mao ang iyang uyab.

Hinuon nadakpan ra ang mga suspek human sa manhunt operations sa kapulisan sa lungsod tungod sa pagtug-an sa usa ka kauban. / AYB