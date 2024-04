CPPO misusi sa kaso nga pagransak sa 2 ka balay

Mohimo og lawom nga imbestigasyon ang Argao Police Station labot sa aligasyon sa duha ka mga pamilya, usa sa biktima negosyante, sa Sityo Himongbongan Barangay Taloot, lungsod sa Argao niadtong Martes, Abril 16, 2024, sa alas 11:00 sa gabii, nga gi-ransack ang ilang balay sa napulo ka armadong mga lalaki nga nagpailang mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA 7).

Matod ni Police Major Wendell Abellana, information officer sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nga gimandoan na ang hepe sa Argao Police Station sa direktor sa CPPO nga si Police Colonel Pecivall Zorilla sa paglusad og imbestigasyon labot sa maong pasangil.

Makig-alayon ang kapulisan sa Argao sa mga biktima ug mga residente sa dapit nga dunay kasayuran sa insidente aron masayran kon unsa ka tinuod ang pangangkon nilang Chula Manolo Mamallas ug Jovani Gecale Camillo.

Dugang ni Abellana nga walay operation ang nagkalainlaing ahensya sa gobyerno sa Argao sanglit kon duna man, mo-coordinate kini sa local police station nga maoy standard operating procedure.

“So we are appealing the public labi na mismo sa mga tag-iya sa balay or mga silingan nga naa didto nga naay first hand information kon what transpired, please coordinate with your local police para ma incorporate sa atong investigation,” matod ni Abellana.

Sa nasayran nga unang gisulod sa armado nga mga lalaki ang balay ni Mamallas ug gipanghikyad ang mga gamit sa sulod.

Gikuha pa ang multicab niini nga mobalor og P175,000 lakip na ang duha ka mga motorsiklo.

Gipasakay pa siya sa sakyanan ug gipangutana kon asa gibutang ang iyang supply sa ilegal nga drugas.

Siya nagtuo nga nadudahan sila nga namaligya og shabu sa ilang dapit apan gipakanaug siya sa Valladolid, dakbayan sa Carcar nianang pagka ala 1 sa kaadlawon.

Si Mamallas niingon nga siya nagnegosyo og pautang og kuwarta ug namaligya og karne sa baboy, hinungdan nga sila nakapundar.

Gisunod sa pagransak ang balay ni Jovani Gecale Camillo apan wala siya maabti human siya nakadagan sa kasilyas sa luyo sa balay.

Gigipangsiksik sa armadong mga tawo ug gikuha ang kwarta nga mobalor og P140,000, tulo ka cellphones, usa ka tablet, lakip na ang motorsiklo niini.

Sa pagkakaron, blangko pa ang kapulisan kon kinsa ang naghimo sa krimen.

Ila pa nga gipangsubay ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit nga makatabang sa ilang gihimo nga imbestigasyon. / AYB