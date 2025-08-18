CPPO nagkuwang og personnel, kahimanan

Pagdugang sa personnel ug sa mga kagamitan ang gikinahanglan sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) aron mapalapdan ang monitoring ug ang pagdakop sa mga ilegalista, kriminal, ug mga tawo nga mosupak sa balaod.
Kini maoy gipadayag ni Police Colonel Christoper Bermudez, OIC-Provincial Director sa CPPO ngadto sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo.
Lakip sa gihangyo niini sa kagamhanan ang police motorcycle units alang sa mga police stations, hand-held radios, ug body cameras alang sa ilang operasyon.
Kini kinahanglan pa nga moagi sa proseso sa kapitolyo una ipaubos sa bidding ug maapod sa kapulisan.
Atol sa imbitasyon sa Hunta Propbinsyal niadtong Lunes, Agusto 18, 2025, gi-report ni Bermudez nga sa kasamtangan nagkinahanglan ang CPPO og dugang kapin 2,000 ka mga personnel nga maoy mobantay ug ipakatap sa mga kalungsoran alang sa mas hugot nga seguridad sa lalawigan.
Subay sa gipresentar nga datos, adunay 2, 653 ka mga police personnel ang probinsiya diin 205 usab ang non-uniformed personnel.
Labing daghan nga police personnel ang Dakbayan sa Talisay tungod sa giingong taas nga crime rate gumikan sa kadako sa lugar.
Samtang ang Lungsod sa Alcantara maoy adunay labing minos nga police personnel.
Atol sa session, si Bokal Celestino “Tining” Martinez III, nipaklaro sab kon unsa gyud ang status sa crime rate sa Probinsiya sa Sugbo.
Matod ni Bermudez, base sa ilang monitoring ug evaluation adunay mga higayon nga mosaka ang kaso apan generally nagkaubos ang krimen sa lalawigan.
Lakip sa giingong rason sa dugang personnel sa kapulisan mao ang kabalaka sa seguridad sa mga batan-on sa probinsiya nga sagad malambigit sa nagkadaiyang krimen ug ilegal nga binuhatan.
Kuwang sab ang magbantay sa tourist destinations ug tourist areas alang paghatag og seguridad sa mga langyaw ug bisita. / ANV