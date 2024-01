CPPO: Pagbantay sa ‘fake news’ pagkatap sa banakon

Daghan ang nikomento sa social media nga midagsa ang bitin nga Banakon kun King cobra sa kabukiran sa lalawigan sa Sugbo tungod kay dunay he­licopter nga nagtuyoktuyok sa bukid nga naghulog niini sa kalasangan nga maoy hinungdan sa kahadlok sa mga tawo.

Ang Cebu Police Provincial Office (CPPO) niawhag sa publiko nga dili dayon motuo niini ug dili magpataka og pakatap sa social media nga dili pa kompirmado aron dili kini makamugna og kabalaka sa katawhan.

Si Police Major Windel Abellana, information officer sa CPPO, niawhag hinuon sa mga tawo ilabi na niadtong namuyo sa mga bukirang barangay nga kon dunay makita nga halas o Banakon, motawag dayon sa mga barangay official o ba kaha sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office aron maoy modakop sa maong mananap.

“We would like to advice our Cebuanos in the province of Cebu be alert and be careful in the areas that are likely to have the presence of this deadly reptile, do not panic...” matod ni Abellana.

Nakig-alayon na usab sila sa pamilya niadtong 64 anyos nga mag-uuma nga si Maximo Millan nga napalgan nga patay na sa Barangay Babayongan sa bukirang dapit sa lungsod sa Dalaguete aron ilang hangyuon nga mapaubos sa autopsy ang lawas niini aron masuta kon tinuod ba nga ang pinaakan sa bitin ang hinungdan sa iyang kamatayon.

Iyang gipasabot nga aron ma­susi ang mga pagduda ug mga pagtuo kinahanglan kini dunay scientific nga examination nga maoy motumbok kon unsa ang hinungdan sa kamatayon ni Millan sanglit wala may tawo nga nakakita, gawas sa samad niini sa lokon-lokon nga gituohan nga pinaakan sa bitin.

HALAS

Samtang, usa ka patay nga halas nga gihulmigas na ang napalgan sa gawas sa usa ka balay sa Sityo Cancainap sa Brgy. Tulic, lungsod sa Argao, pasado alas 6:00 sa buntag, Miyerkules, Enero 31, 2024.

Ang magtiayon nga sila si Roms ug Mirasol Llego Albeos, nakurat sa ilang nakit-an nga halas.

Sa pagkighinabi sa Superbalita Cebu kang Mirasol, ang iyang bana nigawas sa ilang balay ug sayo nga nanilhig sa ilang nataran ug didto nakit-an ang halas nga patay na ug gituhoan nga ang ilang iring maoy nakapatay niini.

Nabalaka sila kay sigurado nga may mga kauban kini nga inahan ug igsuon nga ilang gituhoan nga nagpuyo sa duol nilang kawayanan. / AYB, DVG