CPPO personnel gipaubos sa kinalit nga drug test

Gipaubos sa usa ka kinalit nga drug test ang mga personnel sa Cebu Police Provincial Office (CPPO) sa Huwebes, Mayo 14, 2026.
Kini subay sa kamanduan sa National Headquarters isip kabahin sa nagpadayong internal cleansing program sa kapulisan.
Mismo ang hepe sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr. ang nag-una sa pagpa-drug test.
Moabot ngadto sa 45 ka mga personnel nga anaa sa sulod sa kampo sa CPPO ang napaubos sa maong random drug test.
Matod ni Col. Mangelen, gihimo ang maong lakang aron pamatud-an nga ang kapulisan sa lalawigan walay kalambigitan sa paggamit sa ilegal nga drugas. Gidugang niya nga kini usa ka pagpakita sa dedikasyon sa CPPO ngadto sa professionalism, disiplina ug integridad sa serbisyo publiko
“By ensuring that our personnel remain drug-free, we strengthen public trust and uphold the highest standards of professionalism in the police service,” asoy ni Mangelen.
Bisan pa man og masaligon ang CPPO Director nga limpyo ang iyang mga sakop, nipasidaan siya nga mag-atubang og seryosong problema ang bisan kinsa nga magpositibo sa paggamit og shabu o bisan unsang matang sa gidiling drugas. / AYB