CPPO: Polis nangulata og asawa di duphan

DI duphan sa Officer in Charge sa Cebu Police Provincial Office kadtong polis nga nangulata sa iyang asawa didto sa Lungsod sa Samboan niadtong Martes, Septiyembre 16, 2025.
Ang maong polis nga nagranggo og Police Senior Master Sergeant, 47, sakop sa Samboan Police Station nabalhug sa custodial facility human gireklamo sa iyang 44 anyos nga asawa tungod kay gihimo siya nga punching bag.
Unang nanawag ang misis sa polis sa Samboan kay gikulata kini pag-ayo sa suspek ug wala pa matagbaw gilarot pa ang iyang buhok ug gibitad paingon sa gawas ug giparok ang ulo sa sementado nga paril.
Matod ni Police Lieutenant Michael John Bañes, information officer sa CPPO nga di modepensa ang kadagkuan sa kapulisan sa ilang kauban nga nakahimo og salaod sa iyang pamilya.
Pasakaan gyud kini og kasong criminal sa kalapasan sa Republic Act No. 9262, o mas naila nga Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. / AYB