CPPO, ubang police units nakadawat og pasidungog sa ilang maayong performance

Nihatag og pasidungog ang Police Regional Office (PRO) 7 sa mga City ug Provincial Police Office (CPPO), lakip na ang mga police station ug special unit nga napiling Best Performing Units alang sa tibuok bulan sa Septiyembre 2026.
Ang paghatag sa maong pasidungog gipahigayon niadtong Oktubre 9, 2026, sa Camp Sergio
Osmeña, Sr.
Nangulo sa paghatag og pasidungog ang hepe sa PRO 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad.
Gipasidunggan kadtong police offices ug stations nga nakapakita og maayong performance base sa resulta sa gihimong consolidated evaluation pinasubay sa parameters nga gi-assesse ni Abad uban sa iyang Command Group ug Regional Staff.
Ang napili nga Best Provincial Police Office nga nakakuha og 83.89% nga rating mao ang Cebu Police Provincial Office, samtang ang Mandaue City Police Office mao ang Best City Police Office nga dunay 85.34% nga rating.
Samtang ang Talisay City Police Station ang naila nga Best Component City Police Station nga nakakuha og score nga 87.34%, Consolacion Municipal Police Station ang napili nga Best Municipal Police Station +-Class A nga dunay 83.04% nga rating samtang ang Jagna Municipal Police Station sa Bohol ang sa Class B nga distinction nga dunay marka nga 82.30% ug ang Calape Municipal Police Station ang giila nga Best Municipal Police Station-Class C nga dunay 82.65% nga marka.
Giila sab nga Best City Police Station ang Sawang Calero Police Station 6 sa Cebu City Police Office nga nakakuha og 89.47%. / AYB