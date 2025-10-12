Craftsman nga usher sa swertres, sikop

Nasikop sa kapulisan ang usa ka craftsman, kinsa usher sa illegal swertres number games, sa Brgy. Mainit, Dakbayan sa Naga niadtong Lunes sa hapon, Oktubre 6, 2025, atol sa ilang sinemana nga anti-gambling operation.
Ang gitumbok mao si alias "Berting", 40, taga Brgy. Lutac, Dakbayan sa Naga.
Si Berting, kinsa nihimo ning illegal nga binuhatan aron makakuha’g dugang income alang sa iyang pamilya, napasakaag kasong kalapasan sa RA 9287 Illegal Number Games.
Si Police Lt. Col. Verniño Noserale, Hepe sa Naga City Police Station, maoy nangulo sa pagsikop sa suspek.
Naaktuhan si Berting nga nag-isyu og illegal swertres number games nga walay permit gikan sa gobiyerno.
Si Berting nipasabot nga iya kining nabuhat gumikan kay kuwang ang iyang kita isip cratfsman sa usa ka wood craft furniture sa ilang lugar.
Samtang usa ka alias "Insik", 37, taga Brgy. Pulpogan, Lungsod sa Consolacion, napusasan sab tungod sa susamang salaod.
Naaktuhan siya sa kapulisan nga nag- isyu og illegal number swertres games.
Nakuha sa iyang posisyon ang mga gambling paraphernalia. / GPL