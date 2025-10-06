Crawford $100 million pangayuon

Naglagiting nga $100 million, labing menos, ang pangayuon nga premyo sa bag-ong world super middleweight undisputed champion American Terence Crawford alang sa sunod niyang away.
Mao kini ang gibutyag sa trainer ni Crawford nga si Bernie Davis kinsa nitataw nga angayan lang sab kini human niposte si Crawford og makasaysayon ug dominanteng unanimous decision nga kadaugan batok kang Mexican superstar Saul Canelo Alvarez.
“It’s got to be $100 million. That’s what it takes for the best fighter in the world. Anything less isn’t worth it,” matod ni Davis nga napatik sa www.philboxing.com.
Kon mahitabo kini, hayan malakip si Crawford sa tapok sa mga boksidor nga nakadawat og premyo nga adunay siyam ka mga numero nga sila si American Floyd Mayweather Jr. Filipino boxing legend Manny Pacquiao, ug hasta si Alvarez.
Human niya nailog ang World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), World Boxing Organization (WBO), International Boxing Federation (IBF) super middleweight titles gikan ni Alvarez, nakakulit og kasaysayan si Crawford isip bugtong boksidor nga nakalabni og undisputed titles sa tulo ka managlahing weight divisions.
Tungod niini, gipasabot ni Davis nga dili ikasupresa nga nisulbong og maayo ang premyo nga pangayuon sa iyang batos bisan kinsa pa ang sunod nga makontra niini.
Sa kasamtangan, wala pa’y klaro kon kinsa ang sunod makontra ni Crawford apan nahisgutan ang posibilidad sa rematches batok nila ni American Errol Spence Jr. o Alvarez.
Dili pa lang dugay, gipahibalo ni Alvarez nakatakdang operahan ang angol sa iyang siko ug sa tungatungang bahin pa sa 2026 siya makabalik sa aksiyon.
Tungod niini, layo ang posibilidad nga mahitabo dayon ang rematch nila ni Crawford ug Alvarez.
Hinuon, gipasabot ni Davis nga bisan kinsa pa ang sunod makontra ni Crawford, seguradong atangan kini sa boxing fans ug morehistro kini og dagkong mga numero sa kitaon sa away.
Gikataho nga $50 million ang ganti ni Crawford sa iyang pagpakig-away ni Alvarez samtang $150 million ang ganti sa Mexican.
Kining maong away nga gipahigayon sa Allegiant Stadium sa Las Vegas, USA, nakahakot og 70,482 ka mga tumatan-aw. / ESL