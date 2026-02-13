Crawford 2025 fighter of the year

Sama sa gilauman, napiling Boxing Writers Association of America (BWAA) 2025 Fighter of the Year si American boxer Terence Crawford.
Kausa ra man tuod niaway si Crawford sa 2025 apan grabe ang lagubo niini sa kasaysayan sa boksing gumikan kay si Mexican superstar Saul Canelo Alvarez iyang gipilde pinaagi sa unanimous decision sa gikahinaman nilang super middleweight undisputed title fight..
Ning awaya, nisaka og duha ka weight divisions si Crawford ug kon aduna man gani pipila lang tingali ang nagtuo nga modaog siya batok sa umaabot nga Hall of Famer.
Kini maoy ikaduhang higayon nga nakuha ni Crawford kining maong pasidungog nga una niyang naangkon niadto pang 2014.
Ning higayona, ang gilupig ni Crawford ang ubang mga kandidato sa pasidungog nga sila si Russian Dmitry Bivol, Japanese Naoya “Monster” Inoue, American Jesse “Bam” Rodriguez, ug Puerto Rican Rene Santiago.
Sa iyang kadaugan batok kang Alvarez, si Crawford nahimong five-division world champion ug labing unang boksidor nga nakalangkat og undisputed title sa tulo ka weight divisions.
Si Crawford kinsa adunay 42-0, 31KOs nga rekord, niretiro niadtong Disyembre 2025, sa edad nga 38.
Alang ni Crawford, wala na siya’y angayang pamatud-an pa. / ESL