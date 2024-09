Crawford: Boxing career ni Joshua dili na makabangon

Nagtuo si American Terence Crawford nga maglisod na si Anthony Joshua nga ibangon og balik ang iyang karera sa boksing human kini nasugamak sa brutal nga 5th round knockout nga pilde batok ni Daniel Dubois ning bag-uhay lang sa Wembley Stadium sa London.

Ning maong away, nga gisaksihan og rekord nga 96,000 ka mga tumatan-aw, kaupat gitumba ni Dubois si Joshua aron depensaan ang iyang Internantional Boxing Federation (IBF) heavyweight title.

Gitumba ni Dubios si Joshua sa premiro, ikatulo, ikaupat ug ikalima nga rounds.

Matod ni Crawford, wala siya nasurpresa sa resulta.

“No, not at all [was it a shock],” matod ni Crawford nga napatik sa www.boxingscene.com.

“The better man was going to win, and Dubois was the better man. He capitalized on Joshua’s faults and won the fight. It was a great fight.”

Sa tan-aw ni Crawford, nasobrahan og pagsalig sa kaugalingon si Joshua.

“Dubois came to fight, and you can see it in his eyes. He wasn’t going to leave the ring without that victory,” dugang ni Crawford.

Mag-35 anyos na si Joshua sa sunod buwan ug napilde kini’g kaupat sa katapusan niyang 10 ka mga away.

“Uh, I don’t know if Joshua can come back from this,” matod ni Crawford, kinsa usa ka four-division world champion.

“Joshua has been in a lot of wars. He fought a lot of great fighters. I think he can, but it’s going to be tough because he has a lot of wear and tear on his body.”

Si Joshua natagak sa 28-4, 23KOs nga rekord samtang si Dubois nisaka sa 22-2, 21KOs nga baraha. / ESL