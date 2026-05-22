Crawford: Canelo di moretirong pildero

Nagkanayon si American retired boxing great Terence Crawford nga wala siya nasurpresa nga nakadesisyon si Mexican superstar Canelo Alvarez nga mopadayon kini pag-away aron kontrahon si French Christian Mbilli karong Septiyembre 12, 2026, sa Las Vegas.
Adunay mga katahap nga posibleng moretiro na si Alvarez human sa surpresang unanimous decision nga kapildihan niini batok kang Crawford sa ilang undisputed super middleweight title bout niadtong Septiyembre 13 sa miaging tuig.
Nagtuo si Crawford nga dili gusto tuldokan og pilde ni Alvarez ang iyang karera hinungdan nakahukom kining moaway og balik. / ESL