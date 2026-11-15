Crawford dedma sa hagit ni Garcia, Mayweather

Giklaro sa retirado nga kampiyon Terence Crawford nga ang mga paghagit gikan ni Ryan Garcia ug Floyd Mayweather dili pa igong rason o sinyales nga mobalik siya sa pro boxing.
Ang 39-anyos nga boksidor niretiro niadtong Disyembre sa miaging tuig, pipila lang ka buwan human siya nisaka og duha ka weight classes ug gilupig si Canelo Alvarez pinaagi sa unanimous decision.
Sa maong kadaogan, nahimong three-division undisputed champion si Crawford sa iyang labing unang sangka sa 168lbs, human siya nakadaog og mga world titles gikan sa 135lbs hangtod 154lbs.
Mas epektibo si Crawford sa 147lbs, diin gipakamang niya ang tanan niyang walo ka kontra sa welterweight ug, labaw sa tanan, iyang gipatulog sa ikasiyam nga round si Errol Spence Jr. niadtong 2023.
Sukad sa iyang pagretiro, kanunay na siyang gihagit ni Garcia, kinsa nakadaog sa World Boxing Council title human gipalagpot sa trono si Mario Barrios niadtong Pebrero. / RSC