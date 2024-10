Crawford di interesado moaway ni Fundora

Gibarugan ni kanhi two-division undisputed champion American Terence Crawford ang iyang intensyon nga makig-away ni Mexican superstar Saul “Canelo” Alvarez, kinsa nanag-iya og tulo ka super middleweight world titles.

Mao kini ang hinungdan nga wala panumbalinga ni Crawford ang kamanduan sa World Boxing Organization (WBO) nga pasugdan na ang negusasyon tali sa kampo ni Crawford ug two-belt junior middleweight champion American Sebastian Fundora.

Matod sa kampo ni Fundora, gituyo sa kampo ni Crawford nga dili panumbalingon ang gitagal sa WBO aron wala’y mahitabong Crawford-Fundora fight sa umaabot.

“The only one hurt by this is Fundora and his interest in fighting in December. They waited until the last day. It’s disgraceful. Fundora was the only one willing to fight,” matod sa promoter ni Fundora nga si Sampson Lewkowicz sa interbyu sa www.boxingscene.com.

Ning maong kalambuan, posibleng ikonsiderar pagbalik ni Fundora ang pagpakignegusasyon sa kampi ni kanhi three-belt welterweight champion American Errol Spence Jr.

Sa sayo pa, si Spence nipadayag nang daan nga andam siya makig-away ni Fundora.

Nagkanayon si Lewkowicz nga wala pa siya nakignegusasyon sa kampo ni Spence apan posible iya na kining buhaton sa umaabot nga mga adlaw.

Giangkon ni Lewkowicz nga ning puntoha, padayon siyang maglaum nga madayon ang away nila ni Fundora ug Crawford.

Sa pagtuo ni Crawford, mahitabo kini kon dili matuman ang tinguha ni Crawford nga makig-away ni Alvarez. / ESL