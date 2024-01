Crawford di na makig-rematch kang Spence

Si Terence Crawford di na makig-away og usab kang Errol Spence Jr. human niangkon ang iyang karibal nga nipailawom siya og operasyon sa mata.

Gipahibawo kini ni Crawford human niangkon si Spence nga gipailawom siya operasyon sa cataract, taho sa worlboxingnews.net.

“I done heard it all now, Errol Spence. It’s ok, though, because – all in all, I’m glad it’s over and done with. I wish you well, ma brotha,” gikutlo si Crawford sa samang taho.

Si Spence nibasol sa iyang bati nga inawayan batok kang Crawford niadtong Hulyo sa problema sa iyang mata nga maoy nakaingon nga naigo siya og daghang mga kinumo ni Crawford atol sa away.

Daghan ang nikwestyon kon naunsa si Spence atol sa away human siya kulataha ni Crawford.