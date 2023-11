Crawford gidayeg og maayo ni Bivol

Naila si pound-for-pound no. 5 boxer Dmitry Bivol nga hilumon apan kabahin ni pound-for-pound king Te­rence Crawford, daghan si­ya’g gipanulti atol sa inter­byu sa Matchroom Boxing.

Gidayeg og maayo ni Bivol si Crawford, kinsa maoy world undisputed welterweight fighter.

“Crawford is amazing. Not just good, he’s amazing,” paghulagway ni Bivol kang Crawford nga napatik sa www.bo­xingscene.com.

Si Bivol, kinsa maoy tag-iya sa World Boxing Association (WBA) light heavyweight title, du­gay ra nga nakadayeg ni Craw­ford apan mas midayeg siya sa labing ulahi niining away.

Gitumbok mao ang 9th round TKO nga kadaugan ni Crawford (40-0, 31KOs) batok ni Errol Spence Jr. sa ilang undisputed world title bout niadtong Hulyo 29, 2023 sa Las Vegas.

Ning maong kadaugan, naharos pagsakmit ni Crawford ang World Boxing Council, International Boxing Federation (IBF), World Boxing Organization (WBO) ug WBA welterweight belts.

“I think he should be in the book for how to learn boxing. He’s a very good fighter,” dugang pagdayeg ni Bivol kang Crawford.