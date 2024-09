Crawford gisaway, gihagit ni Garcia

Gisaway ni American boxer Ryan Garcia ang iyang kababayang si Terence Crawford nga usa ka overhyped nga boksidor.

Gipasabot ni Garcia nga nakasulti siya niini tungod kay pipila lang ka dekalidad nga mga boksidor ang nakontra ni Crawford, kinsa adunay 41-0, 31KOs nga rekord.

Alang ni Garcia, dili angayang hatagan og gibug-aton ang rekord ug mga naabot ni Crawford, kinsa usa ka four-division world champion ug nahimong undisputed champion sa junior welterweight ug welterweight divisions.

Sa tan-aw ni Garcia, ang laing American boxer nga si Errol Spence Jr. mao ra ang adunay saktong abilidad nga nalupig ni Crawford pinaagi sa 9th round TKO.

“Terence Crawford really hasn’t beat anybody other than Errol Spence, who went through a car crash,” matod ni Garcia sa interbyu sa Say Cheese TV nga napatik sa www.boxingscene.com.

Si Spence nakasinati og grabeng car accident niadtong Disyembre, 2022 una kini nakig-away ni Crawford niadtong Hulyo 29, 2023.

“Name one guy he beat other than Spence that’s well known. Crawford ain’t like that. He’s an overhyped bum,” dugang ni Garcia, kinsa adunay 24-1, 20KOs nga rekord.

Matod ni Garcia nga dili ma­ka­lingaw sa mga tumatan-aw ang estilo ni Crawford.

Gihagit ni Garcia si Crawford nga makig-away kaniya kon gusto kini’g dekalidad nga away.

“You fucking suck, bro,” matod ni Garcia. “You wasting everybody’s money, you not entertaining, you’re boring! Come see me in the ring if you think I’m talking shit!”/ ESL