Crawford gitangtangan og IBF title

Dili na undisputed welterweight champion si Ame­rican Terence ‘Bud’ Crawford.

Kini human siya natangta­ngan og usa sa iyang upat ka mga bakos nga mao ang International Boxing Federation (IBF) welterweight title.

Ang New Jersey-based sanctioning body nakedesisyon niini sa rason nga wala natuman ni Crawford ang iyang obligasyon sa mandatory title defense.

Kini adunay kalambigitan sa makapaukayab nga 9th round TKO nga kadaugan ni Crawford batok ni Errol Spence Jr. niadtong Hulyo 29, 2023.

Sa kontrata ning maong away, adunay dinaliang rematch clause si Spence nga wala nahatag ni Crawford.

“On August 25,the IBF sent a letter to TBC Promotions directing Terence Crawford to begin negotiations with interim Champion Jaron Ennis,” matod sa IBF spokesperson nga napatik sa www.boxingscene.com.

“Negotiations were to be concluded by September 24.”

Niabot na lang ang gitagal sa IBF apan wala’y nakompleto nga negusasyon.

Ang wala’y pildeng interim IBF titlist nga si Jaron ‘Boots’ Ennis maoy nakasawo sa natangtang nga bakos ni Crawford.