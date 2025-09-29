Crawford gitiunan og armas

Pipila ka oras human siya gituboy ug gidayeg sa iyang lugar nga natawhan sa Omaha, Nebraska pinaagi sa usa ka parada nga gikahatong nakakabig og kapin sa 100,000 ka mga tawo, ang bag-ong gikoronahan nga undisputed super middleweight champion nga si Terence Crawford gipamulta tungod sa iresponsableng pagmaneho.

Gikuwestiyon sab siya sa kapulisan atol sa paghunong sa trapiko tungod sa legal niyang pagdala og mga armas sulod sa sakyanan. Human niini, gipagawas siya sa sakyanan ug gitiunan og pusil sa awtoridad.

Si Mayor John W. Ewing sa Omaha ug Police Chief Todd Schmaderer nisusi sa insidente sa kadlawon niadtong Lunes, Septiyembre 29, 2025 (PH time), ug naglusad og review nga maglakip sa usa ka internal affairs investigation, pamahayag sa kapulisan.

Ang kasaulogan gipahigayon duha ka semana human sa makasaysayong unanimous decision nga kadaugan ni Crawford batok ni Mexican Saul Canelo Alvarez nga nagpahimo kaniyang bugtong three-division undisputed champion.

Sumala sa pahayag sa kapulisan, ang mga opisyal nga nagtrabaho duol sa downtown Omaha nakakita og usa ka naghaguros nga sakyanan, mga ala 1:30 sa kadlawon.

Sa pagsita sa kapulisan, nasuta nga si Crawford ang nagmaneho sa sakyanan unya adunay nasigpatan nga pusil sa floorboard.

“While speaking with the driver [Crawford], an officer observed a firearm on the driver’s side floorboard. For safety, all four occupants were ordered out of the vehicle at gunpoint,” pamahayag sa usa ka polis nga napatik sa www.boxingscene.com.

“One passenger, a member of Crawford’s security team, was also found to be carrying a legal firearm. Police have confirmed that all occupants are legally permitted to carry firearms.”

Si Crawford kinsa nag-38 anyos atol sa insidente, nihangyo og usa ka police supervisor ug tenyente aron maoy moresponde sa nahitabo, pamahayag sa kapulisan.

Ang tigpamaba ni Crawford nisulti nga wala pa mohatag og komentaryo si Crawford kabahin sa insidente.

Sa usa ka pamahayag sa Facebook, si Mayor Ewing niingon nga nakigsulti siya kang Crawford.

“I acknowledge the seriousness of what occurred and how trust between law enforcement and our community is important and shows the need to be continuously vigilant about building relationships,” pamahayag niini.

Gipasabot ni Ewing nga nagmasalub-on siya nga mao kini ang nituldok sa usa ka makasaysayong kasaulogan sa ilang dapit.

“My heart dropped in learning of this end to an otherwise wonderful day and evening celebrating our city’s world boxing champion.It was a showing of joy and pride. Omaha needs to remember this important day as a good one while we seek answers to how it ended,” dugang ni Ewing. / ESL