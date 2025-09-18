Crawford mibalik isip no. 1 sa P4P

Nahibalik sa No. 1 nga luna sa pound-for-pound rankings si American Terence Crawford, pipila ka mga adlaw human sa iyang makasaysayong unanimous decision nga kadaugan batok ni Mexican superstar Saul Canelo Alvarez.
Si Crawford (42-0, 31 KOs), kinsa nisaka sa ibabaw gikan sa No. 3, nigamit sa iyang kinatibuk-ang abilidad aron lupigon ang mas bug-at nga si Alvarez ug ilugon ang undisputed super middleweight title niini.
Ning maong dalaygong kadaugan, napatik sa kasaysayan si Crawford isip labing unang boksidor sa kalibutan nga nakalangkat og tulo ka undisputed titles sa tulo ka managlahing weight divisions.
Nahimo kini ni Crawford bisan nisaka siya og duha ka weight divisions aron lang makontra si Alvarez (62-3-2, 39 KOs), kinsa nahagbong sa No. 10 gikan sa No. 8 nga puwesto.
Si Crawford nakaharos sab paglabni sa mga titulo sa tanang upat ka mayorihiyang boxing bodies – World Boxing Council (WBC), World Boxing Association (WBA), World Boxing Organization ug International Boxing Federation (IBF) – sa junior welterweight ug welterweight divisions.
Nagpatong na kanhi si Crawford sa No. 1 ning maong pretihiyusong ranking apan nailog kini ni Ukrainian Oleksandr Usyk, 16 ka mga buwan ang nakalabay human gilupig ni Usyk si British Tyson Fury sa ilang heavyweight world title fight.
Si Usyk (24-0, 15 KOs) nahagbong sa No. 2 diin iyang nailugan og puwesto si Japanese Naoya “Monster” Inoue (31-0, 27 Kos), kinsa natagak sa No. 3.
Bag-uhay lang sab niaway si Inoue ug nalupig niya si Uzbekistan Murodjon Akhmadaliev pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan aron depensaan ang iyang super bantamweight undisputed title.
Apan taliwala niini, nahagbong gihapon og usa ka andana sa ranking si Inoue.
Mokompleto sa Top 10 mao sila si No. 4 Russian Dmitri Bivol (24-1, 12 KOs), No. 5 American Jessie Rodriguez (22-0, 15 KOs), No. 6 Canadian Artur Beterbiev (21-1, 20 KOs), No. 7 American Shakur Stevenson (24-0, 11 KOs), American No. 8 David Benavidez (30-0, 24 KOs), ug No. 9 Japanese Junto Nakatani (31-0, 24 KOs). / ESL