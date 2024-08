Crawford miilog sa WBA super welterweight belt

Nahimong four-division champion si American Terence Crawford human niya giilog ang World Boxing Association (WBA) super welterweight title ni Uzbekistan Israel Madrimov pinaagi sa unanimous decision nga kadaugan kagahapon, Dominggo, Agusto 4, 2024 (PH time), sa BMO Stadium sa Los Angeles, USA.

Si Crawford, kinsa kanhi welterweight undisputed king, midaog sa scorecards sa tulo ka judges, 116-112, 115-113 ug 115-113.

Dala ang 41-0, 31KOs nga rekord, si Crawford nihagit ni super middleweight champion ug Mexican superstar Canelo Alvarez human sa iyang kadaugan.

“You know what I say, if the money is right, we got to fight,” matod ni Crawford.

Si Madrimov, kinsa natagak sa 10-1-1, 7KOs nga rekord, niangkon sa iyang kapildihan.

“I fought the best pound-for-pound fighter in the world, and I believe I did enough because I was the champion,’ matod ni Crawford pinaagi sa translator.

“I made a couple mistakes, but I felt I did enough in each round,” matod ni Madrimov pinaagi sa translator.”

Gusto nga makig-rematch si Madrimov. / AP