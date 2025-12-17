Crawford miretiro

Tulo ka mga buwan human niya narehistro ang labing dako niyang kadaugan isip usa ka boksidor, gianunsyo ni American Terence Crawford pinaagi sa social media sa niaging adlaw ang iyang pagretiro, nga nakapakugang sa kalibutan sa boksing.
Si Crawford, kinsa nahimong super middleweight undisputed champion human niya gilupig pinaagi sa unanimous decision si Mexican Saul Canelo Alvarez niadtong Septiyembre 13, 2025, nagkanayon nga sa iyang tan-aw, wala na siya’y angayang pamatud-an pa hinungdan nga nakadesisyon siya nga moretiro sa edad nga 38.
Niretiro si Crawford nga wala’y pilde ug bawon ang rekord nga 42-0, 31 KOs.
“I gave this sport everything I had. I faced the best, moved through weight classes, and made history on my own terms. 42-0. 3x undisputed. Five-division world champion. No shortcuts. No excuses,” matod ni Crawford nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Crawford nahimo sab nga undisputed champion sa welterweight ug super welterweight divisions.
Tawgon nga undisputed champion ang usa ka boksidor kon maangkon niini ang tanang mayoriyang mga bakus nga mao ang World Boxing Council (WBC), World Boxing Association (WBA), World Boxing Organization (WBO), ug International Boxing Federation (IBF).
Hinuon, dili pa lang tantong dugay, gitangtangan si Crawford sa WBC og bakus sa super middleweight gumikan kay wala kini nibayad og sanctioning fees sa organisasyon.
“Very unfortunately, the WBC did not receive an acknowledgment of receipt nor any response to any of those communications. The WBC had no choice but to act,” opisyal nga pamahayag sa WBC.
Si Crawford, kinsa lumad nga taga Omaha, Nebraska, maoy bugtong boksidor sa kasaysayan nga nahimong undisputed champion sa tulo ka weight divisions. / ESL