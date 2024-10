Crawford mitubag sa hagit ni Lopez

Gigamit ni two-division undisputed champion American Terence Crawford ang X aron tubagon ang pagpanghagit sa iyang kababayang si two-division titleholder Teofimo Lopez nga nagpasaka sa tensyon tali sa duha ka mga boksidor.

Gitambagan ni Crawford si Lopez nga kontrahon una niini ang katapusan niyang gipilde nga si Israil Madrimov sa Uzbekistan una kini mangambisyon nga makigkontra kaniya.

“@TeofimoLopez you fight and beat @IsrailMadrimov next, I’ll whoop yo ass next bet? Now let’s see how much you wanna fight,” tweet ni Crawford nga napatik sa www.boxingscene.com.

Aduna sab mensahe si Crawford sa mga nagtuo nga adunay igong abilidad si Lopez aron modaog sa posible nilang panagharong puhon.

“If you ever thought Teo had a better resume than me, yo momma eats dog shit, and you need to stay far away from boxing because you don’t know shit about boxing,” dugang sa 37 anyos nga si Crawford.

Si Crawford, kinsa adunay 41-0, 31KOs nga rekord, nisaway sa kalidad sa mga away nga naagian sa 27 anyos nga si Lopez, kinsa adunay 21-1, 13KOs nga rekord.

“I respect all fighters. But @TeofimoLopez only fought 3 fighters worth even talking about,” batbat ni Crawford kinsa nagtumbok nila ni Vasyl Lomachenko, Jamaine Ortiz, ug Josh Taylor.

Nitubag si Lopez sa pag-tweet: “We either lace up the gloves or SHUT YO HOE ASS UP.”

Gitubag kini ni Crawford pinaagi sa pag-ingon: “@TeofimoLopez, now you said you’ll fight me for free right? Them was your words, not mine.”

Nitubag na sab si Lopez: “Absolutely! What I said remains. Like I told you before, in front of you! The whole world needs to watch me beat you. Not just word of mouth! You A-side so what we doing! I will fight you for FREE #Boxing.”

Giputol ni Crawford ang binayloay og mainitong mga mensahe nga pulos ra tagawtaw ang gihimo ni Lopez. / ESL