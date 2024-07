Crawford mosagubang og malisod nga tahas

Delikado nga tahas ang sagubangon ni pound-for-pound fighter American Terence Crawford sa iyang pagsuway og ilog sa korona ni World Boxing Association (WBA) junior-middle­weight champion Israil Madrimov sa Uzbekistan karong Agusto 3, 2024, sa BMO Stadium sa Los Angeles, USA.

Mao kini ang pangagpas ni Paulie Malignaggi sa ProBox TV.

Si Crawford, 36, kinsa kanhi undisputed champion sa welterweight division, nisaka og timbang alang ning awaya.

“This is my division,” bahad pa ni Madrimov (10-0-1, 7KOs) nga napatik sa www.boxingscene.com.

Giangkon ni Malignaggi nga dili bastabasta ang abilidad ni Crawford (40-0, 31KOs) apan sa iyang tan-aw, posible na kining maapektuhan sa pangidaron hilabi na sab kay taastaas na ang edad niini.

“He’s amazing in all aspects. That’s why he’s the best fighter in the world right now,” matod ni Malignaggi.

“But at the age he’s fighting, you’ve got to go one fight to the next. It happens at this age, and you wonder. Crawford could step in the ring and maybe it’s not the same Crawford.”

Pahimangno ni Malignaggi nga dili bastabasta nga kontra si Madrinov.

“But the reason I bring that up is because Madrimov is no slouch. He’s a guy who can make you look bad,” asoy ni Malignaggi. / ESL