Crawford nag-training na og balik

Nibalik na sa boxing gym si American retired boxer Terence "Bud" Crawford aron mag-training ning bag-ohay lang, dul-an usa ka tuig human opisyal niyang gianunsiyo ang iyang pagretiro.
Giklaro ni Crawford nga wala kini nagpasabot nga mobalik na sab siya sa pag-away.
"I ain't got nothing to do today. So, I thought I'd come in here and work out for the first time since I fought... Got my ass handed to me. Two rounds got my ass kicked. That's very humbling. I ain't used to that. I got to get back in shape," matod pa ni Crawford nga napatik sa philboxing.com.
Apan tungod kay nahitabo pipila lang ka adlaw human nipadayag si Mexican great Canelo Alvarez nga andam siyang makig-away pagbalik ni Crawford kon maglambigit og labing ubos $100 million ang negosasyon, dili malikayan nga moalisngaw ang posibilidad kabahin sa ilang mega-rematch.
Si Alvarez kasamtangang nag-training alang sa iyang pag-challenge ni World Boxing Council (WBC) super middleweight champion Cameeronian Christian Mbilli karong Oktubre 31, 2026, sa Saudi Arabia.
Kon modaog si Alvarez ning awaya, hayan mao kini ang mag-abli og pultahan alang sa iyang tinguha nga makabawos kang Crawford kinsa nilupig kaniya pinaagi sa unanimous decision niadtong Septiyembre 2025. / ESL