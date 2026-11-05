Crawford nagpasumbingay nga mobalik og away

Pinaagi sa social media, nagpasumbingay si kanhi super middleweight undisputed champion American Terence Crawford kabahin sa posible niyang pagbalik og away.
Apan dili si Mexican superstar Saul Canelo Alvarez maoy gusto niyang kontrahon, kon dili si World Boxing Council (WBC) welterweight champion Mexican-American Ryan Garcia sa usa ka middleweight fight.
“What’s up Ryan Garcia, 160? Maybe one more fight,” post sa 39-anyos nga si Crawford sa X, nga napatik sa www.boxingscene.com.
Si Crawford niretiro niadtong Disyembre 2025 human niya surpresang gilupig si Alvarez pinaagi sa unanimous decision, nga naghatag kaniya sa super middleweight undisputed belt.
Hinuon, daw kuli pa kini mahitabo tungod kay nagsugod na ang negosasyon sa pakig-away ni Garcia kang American Floyd Mayweather Jr., kinsa giingong molugnot gikan sa pagretiro alang niini.
Niangkon si Crawford nga lisod pa mahitabo ang ilang away ni Garcia.
“My bad, Ryan Garcia, you got Mayweather to focus on. I forgot,” dugang ni Crawford. /ESL