Crawford nangulo sa mga kandidato sa BWAA Fighter of the Year award

Gipangulohan ni American Terence Crawford ang mga kandidato alang sa 2025 Fighter of the Year award sa Boxing Writers Association of America (BWAA).
Sa gipagawas nga lista sa BWAA kagahapon, Martes, Enero 20, 2026, nga napatik sa www.boxingscene.com, gikauban ni Crawford sa inilugay ning prestihiyusong pasidungog sila si Russian Dmitry Bivol, Japanese Naoya “Monster” Inoue, American Jesse “Bam” Rodriguez, ug Puerto Rican Rene Santiago.
Gikonsiderar nga si Crawford ang labing lig-ong inilog nga makakuha sa pasidungog sa tataw nga rason – ang iyang unanimous decision nga kadaugan batok kang Mexican superstar Saul Canelo Alvarez niadtong Septiyembre 13, 2025.
Ning sangkaa, nisaka og duha ka timbang si Crawford ug gipahilom niya ang iyang mga kritiko pinaagi sa pag-ilog sa super middleweight undisputed title gikan kang Alvarez.
Kini maoy ikatulong undisputed title ni Crawford sa managlahi nga weight divisions ug siya ra ang nakahimo niini sa kasaysayan sa boksing. / ESL